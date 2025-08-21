28 perce
Hallássegítő okosszemüveg érkezhet jövőre – kémkedéstől félnek a kritikusok
Skóciában olyan okosszemüveg-prototípust fejlesztenek, amely mesterséges intelligencia és szájról olvasó technológia segítségével képes kiszűrni a háttérzajt, és így a hallókészülékek számára érthetőbbé tenni a beszélgetéseket. A találmány áttörést jelenthet a halláskárosultak életében, ugyanakkor a beépített kamera és hangrögzítő miatt komoly adatvédelmi és megfigyelési kérdéseket vet fel. A fejlesztők szerint a készülék legkorábban 2026-ban kerülhet a boltokba, miközben az okosszemüvegek globális piaca robbanásszerű növekedés előtt áll.
Forrás: AFP
A Világgazdaság számolt be arról, hogy egy skót kutatócsoport olyan okosszemüveg-prototípust fejleszt, amely alapjaiban változtathatja meg a hallásproblémákkal élők mindennapjait. A Heriot-Watt Egyetem vezetésével, több brit felsőoktatási intézmény – köztük az Edinburgh-i Egyetem, a Napier Egyetem és a Stirlingi Egyetem – közreműködésével készülő eszköz mesterséges intelligenciát, szájról olvasó technológiát és felhőalapú számítástechnikát kombinál. A cél nem a meglévő hallókészülékek kiváltása, hanem azok „szuperképességekkel” való felruházása.
Segítség a betegeknek – vagy eszköz a megfigyeléshez?
A működési elv egyszerű: a szemüveg beépített kamerája rögzíti a beszélgetést, majd a vizuális jelek (például az ajkak mozgása) alapján azonosítja, ki a fő beszélő. A felvétel a viselő telefonján keresztül egy felhőszerverre kerül – jelenleg Svédországban találhatók a teszthez használt szerverek –, ahol az algoritmus kiszűri a háttérzajokat és elkülöníti a kívánt hangot. A feldolgozott, „kitisztított” hang szinte azonnal visszajut a hallókészülékbe még akkor is, ha egyszerre több ember beszél, vagy zavaró a környezeti zaj.
A Szilícium-völgyi milliárdosok vagyonokat fizetnek a zseni utódért
Ez a megoldás nagy előrelépést jelenthet, mivel a hagyományos zajszűrő rendszerek gyakran kudarcot vallanak összetett zajkörnyezetben. A felhőalapú feldolgozás lehetővé teszi, hogy a szemüveg könnyű és kényelmes maradjon, miközben a számításigényes feladatokat távoli, nagy teljesítményű szerverek végzik el.
A kutatócsoport reményei szerint a kész termék 2026-ra válhat elérhetővé,
és már tárgyalnak hallókészülék-gyártókkal a tömeggyártásról és a készülék árának csökkentéséről.
Bár a fejlesztés célja egyértelműen a hallás javítása, a technológia természete óhatatlanul felvet adatvédelmi és biztonsági kérdéseket. Egy kamerával felszerelt, hangrögzítésre képes szemüveg – különösen, ha a felvételek felhőbe kerülnek – alkalmas lehet arra is, hogy a viselő észrevétlenül rögzítsen és továbbítson beszélgetéseket. Erről bővebben ITT olvashat.
