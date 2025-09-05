2 órája
Kiszivárgott: ilyen meghökkentő lesz az iPhone 17
Néhány nappal a megjelenés előtt egy állítólagos gyári videó idő előtt felfedhette az Apple legnagyobb bevételt hozó termékének titkát.
Forrás: Weibo
A kínai Weibo közösségi média platformon közzétett videón egy kiszivárogtatott iPhone 17 Pro Max látható, melynek hatalmas méretű kamerasávja végighúzódik a telefon hátlapjának tetején.
A 10 másodperces klipben egy munkás hasonló készülékek közül emeli ki az ezüst színű mobilt, megmutatja a szokatlanul nagy kameraszigetet és az újratervezett hátlapot, középpontjában az Apple logóval.
A felvétel hitelessége ellenőrizhetetlen, de ha valódi, akkor az Apple egyik legmerészebb iPhone-kialakítását láthatjuk.
Az Apple nem kommentálta a videót. Az igazi esemény, az „Awe Dropping” kedden lesz az Apple Parkban, a cég cupertinói központjában, ahol várhatóan bemutatkozik a teljes iPhone 17-es termékcsalád.
A kiszivárogtatott készülék kamerasávja inkább egy Pixelre hasonlít, mint iPhone-ra, a rivális dizájnokat idézi. A pletykák szerint három fő lencsét rejt háromszög alakú csoportban, amiket kisebb érzékelők szegélyeznek.
10 munkakör, amire szükség lesz a jövőben és 10, amire nemPróbálják kitalálni, felszámolja-e az ő munkájukat is.
Szintén meglepő az Apple logót keretező nagy méretű, színezett üvegbetét, ami a hátlap nagy részét lefedi.
A videó ezüstöt és feketét mutat, csak egy távolabbi készülék tűnik bronzszínűnek. Korábbi pletykák új Pro színekről – köztük narancssárgáról és sötétkékről – szóltak.
És ott van még a várva várt szupervékony „iPhone 17 Air”, amiről régóta pletykálják, hogy nagyjából 5,5 mm-es vastagságával az Apple valaha volt legvékonyabb telefonja lesz.
Szivárogtatások szerint az Apple a legtöbb amerikai árat változatlanul tarthatja, legfeljebb a Pro esetében lehet némi emelés a nagyobb tárhelyért cserébe.
Nem csak telefonok, új viselhető eszközök is megjelennek. Várhatóan érkezik az Apple Watch Series 11 – esetleg az Ultra 3, valamint egy frissített SE – is.
Az AppleInsider a készülékkel kapcsolatban figyelmeztet, hogy szeptember 9-e közeledtével egyre több pletyka és kiszivárogtatás jön majd: fele igaz lesz, fele nem.
Gyártók időnként szándékosan hamis prototípusokat és alkatrészeket használnak a fontos termékek – például az okostelefonok – gyártási és tesztelési szakaszaiban, hogy megakadályozzák az igazi készülékek korai nyilvánossára hozatalát és nyomon kövessék az információszivárgások belső forrásait.
Digitália
- Öt év múlva mennek az első űrhajósok a Marsra
- Félni tanítják a robotokat
- Egy gyermek öngyilkossága után vezet be szülői felügyeletet a ChatGPT
- 10 munkakör, amire szükség lesz a jövőben és 10, amire nem
- Ha az emberi agyat még nem is, de a majomét már leutánozták kínai tudósok