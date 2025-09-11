Élet nyomaira bukkanhattak egy marsi kőzetben

Ez lehet a legvilágosabb jele az életnek, amit a Marson találtunk

– ismertette Sean Duffy amerikai közlekedési miniszter, aki egyúttal ideiglenesen a NASA igazgatójának tisztségét is ellátja. Nicky Fox igazgatóhelyettes ugyanakkor hangsúlyozta, ez a megállapítás sem biztos még, ugyanis további adatokra és tanulmányokra van szükség.

A mintát a 2021 óta üzemelő Perseverance tavaly nyáron vételezte a Jezero kráternek nevezett marsi térségben, egy kiszáradt folyómederben. A NASA szakembereinek az tűnt fel a kőzetdarabon, hogy foltok voltak rajta. A mintát elemezték a marsjáró fedélzetén lévő műszerekkel, majd közzétették a Nature című szaklapban.