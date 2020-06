A siket lány esete az Instagrammal – kérése nem maradt válasz nélkül

Még április végén egy 11 éves siket lány, Shaylee Mansfield közzétett egy videót a Twitteren.

For over 30 years, DHH people fought for captioning. More people r now relying on technology during coronavirus. Shaylee Mansfield, Deaf girl, had enough! She sends a loud message to @instagram to add #instacaptioning on their platform for over 400 Deaf & hard of hearing people. pic.twitter.com/1V0IOqPqcz

— Sheena McFeely (@SheenaMcfeely) April 30, 2020