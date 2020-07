Amiről gyermekként álmodtunk: elindult az amerikai űrhajó a Marsra

Az élet jelei után kutat a Perseverance a sci-fi rajongók kicsi, zöld, nagyfejű lényeinek honában.

Pár perce, magyar idő szerint 13:50-kor kilőtték a Mars 2020 szonda rakétáját a floridai Cape Canaveral légibázis 41-es indítóállásáról.

🚀 We have LIFTOFF to Mars! The @ulalaunch Atlas V takes flight with our @NASAPersevere rover. The #CountdownToMars continues as Perseverance begins her 7-month journey to the Red Planet! pic.twitter.com/3RTL1CR4WS — NASA (@NASA) July 30, 2020

A startot élőben közvetítették a NASA TV, s a NASA Live oldalon, amelyen újra és újra játszák majd az indulást és az előkészületeket, hogy utóbb is megtekinthessük.

A Perseverance a tervek szerint hét hónap múlva, 2021. február 18-án fog landolni a Mars felszínén.

Az űrszondát Atlas-V 541-es nehézrakéta viszi az űrbe. A nehéz akár szó szerint is érthető: a 60 méter magas rakéta és az űrhajó együttesen 820 kilogramm súlyú.

A rakétát még kedden, 30-40 perc alatt a helyére vitték. A fehér-arany rakéta csúcsában akkor már ott volt a Marsra leszálló Perseverance (Állhatatosság) rover, azaz Mars-járó, és az Ingenuity (Találékonyság) nevű helikopter is.

1 day left in our #CountdownToMars and our virtual NASA Social is underway! Join our space-loving community for some exclusive behind-the-scenes @NASAPersevere moments and live events with leadership throughout the day: https://t.co/2kuzkT2Q7O pic.twitter.com/HoqMMmeOHh — NASA Social (@NASASocial) July 29, 2020

Ezek a járművek sem apróságok: az egytonnás, nagyjából személyautó-méretű Perseverance az élet nyomai után fog kutatni a bolygón. Feltételezések szerint ugyanis a bolygón nem kizárt a mikrobiális élet – vagy előző korszakból annak maradéka. A Mars-járó és a helikopter ezen kívül tanulmányozza majd a Vörös Bolygó éghajlatát és geológiáját, s a későbbiekben hazahozandó kőzet- és talajmintákat gyűjt.

Mozgó laboratóriumként egy marsi éven – 687 földi napon – át fognak dolgozni a Marson.

Ha minden jól megy, a jármű egy ősi marsi folyó deltájában, a marsi Jezero kráterben fog landolni. A helyszín azért izgalmas, mert a 45 kilométer széles kráter a tudósok feltételezése szerint valóságos oázis lehetett a távoli múltban. Három-négymilliárd évvel ezelőtt ugyanis egy folyó deltája szélesedhetett ki itt.

Úgy vélik, a delta gyűjtött és megőrzött szerves molekulákat és a mikrobiális élet más potenciális jeleit. Különböző ásványok, főleg karbonátok lerakatait azonosították a kráter belső peremének mentén.

A karbonátok azért izgalmasak számunkra, mert belőlük épülnek a Földön azok a struktúrák, amelyek elég tartósak ahhoz, hogy fosszíliaként évmilliárdokig fennmaradjanak, például kagylók, korallok és más sztromatolitok. Olyan kőzetek a bolygónkon, melyeket ősi mikrobiális élet hozott létre ősi partvonalak mentén, ahol bőségesen volt napfény és víz is.

A misszió csak az egyik első lépés a Mars meghódítására: a NASA nem csupán az ősi élet jeleit keresi, hanem arra készül, hogy ember szálljon le a távoli bolygón. A misszó egyben a leszállás végrehajtásának gyakorlóterepe, mobil állomás, amely a jövőben űrhajósoknak ad otthont.

Our @NASAPersevere rover isnt only searching for signs of ancient life; its preparing for humans to go to Mars in the future. Hardware for a precise landing, a mobile weather station, and a new method of producing oxygen are on board: https://t.co/JhqydTppn8 #CountdownToMars pic.twitter.com/x4Ril62w9C — NASA (@NASA) July 29, 2020

A NASA expedíció az utóbbi hetekben már a harmadik, előtte az Emirátusok és Kína indították el saját Mars-szondájukat. Javában zajlik a tudományos kísérletezés és a gazdasági harc az űr kolonizálásáért.

Borítóképünkön a NASA grafikája a jövőbeni marsi expedíció telepeseiről