Arcfelismerő szoftvert vetnek be elveszett gyerekek megtalálásra

Több ezer elveszett és elrabolt gyereket sikerült már hazajuttatni az arcfelismerő használatával.

A Reuters hírügynökség tudósítása szerint évente gyerekek tízezreinek veszik nyoma Indiában:

sokuk embercsempészek áldozata lesz, őket rabszolgaként dolgoztatják, koldulásra, prostitúcióra kényszerítik.

A déli Telangána állam rendőrsége kifejlesztett egy arcfelismerő szoftvert, amelybe körülbelül háromezer eltűnt, majd megmentett gyerek adatait táplálták be, és több mint a felüket sikerült is hazavinniük.

A cél a családok újraegyesítése

„Korábban a nagy kihívás az volt, hogy mit tegyünk a kiskorúakkal, miután megmentettük őket, a gyermekotthonokban való hosszú távú elszállásuk nem éppen ideális megoldás. Sürgető volt a családjuk megtalálása és a hazaküldésük” – vélekedett a kampányt felügyelő rendőrtiszt.

Szakértők szerint a megfelelő kiképzés hiánya és a különböző államok illetékes szervei közötti gyenge együttműködés rendkívül megnehezíti a családegyesítéseket. Az alkalmazás

központi fénykép-adatbázisból dolgozik, és mintegy nyolcvan pontot azonosít az emberi arcon,

így megkönnyítve a keresést akkor is, ha csak régi fotók hozzáférhetőek. Másodperceként egymillió bejegyzés összehasonlítására képes, és névre is lehet keresni, akár még fonetikusan is. Ezzel azt a problémát próbálják orvosolni, hogy a gyerekeket megkérdezve gyakran rosszul írják le a szülők vagy a település nevét. Az adatbázist rendszeresen frissítik a gyerekotthonoktól kapott adatokkal.

Mégis sértheti az alapvető emberi jogokat

A mesterséges intelligenciát alkalmazó arcfelismerés világszerte komoly vitákat váltott ki, a bírálók szerint a technológia sértheti az emberek alapvető jogait.

Az indiai legfelsőbb bíróság egyik tagja szerint fontos hatékony eszközöket bevetni az eltűnt gyerekek hazajuttatása érdekében, azonban óvatosan kell eljárni az adataik tárolásakor.

„Lényeges tudni, hogy miként gyűjtik az adatokat, valamint meddig fogják tárolni és a jövőben felhasználni őket” – mutatott rá. A Child Rights Protection Forum nevű gyerekjogi civil szervezet álláspontja szerint az alkalmazás „gyökeres változást” hozhat a helyzet kezelésében.