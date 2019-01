Az internet „végső kérdése” az X

Emlékezzünk: 2015-ben vírusként terjedt a vita, hogy az alábbi, a Tumblrre kitett képen látható ruha fekete és kék, vagy fehér és arany színű.

Az internet fele esküdött erre, a másik fele arra a színösszeállításra, s a vita hetekig zajlott. (Már lezárult.)

A hétvégén, vasárnap kezdődött, amikor valaki feldobta az alábbi képet a Twitterre:

Also this is so interesting to me – which way do you draw an X? Colored line being the first stroke pic.twitter.com/a0WTl8WT7P

— sixers smasey (@SMASEY) 2019. január 20.