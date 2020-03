Bajba került időseken segíthetnek ezek a mobil alkalmazások

Fejlesztésük során kifejezetten odafigyeltek az idősekre, a szokásaikra, illetve az őket fenyegető veszélyekre. Íme pár ingyenesen elérhető, telefonra letölthető app és olcsó eszköz.

Esésfigyelő

Időseknél sajnos előfordul, hogy elesnek, elcsúsznak, ami esetükben komoly veszélyeket rejthet magában. Egy telefon ettől nem képes megóvni őket, arra viszont a Seizario app letöltése után alkalmas, hogy a beépített gyorsulásmérő szenzor használatával automatikusan érzékelje, ha a felhasználója elesik.

Ilyenkor a szoftver jelezni kezd, és ha nem állítják le egy bizonyos időtartam alatt, mutatva, hogy vakriasztás (előfordulhat, hogy mondjuk lepottyan az asztalról a mobil stb.) történt, akkor automatikusan értesíti az előzetesen megadott kontaktot. Akkor pedig már van egy külső személy, aki tud a problémáról, és megteheti a szükséges lépéseket. Felhívhatja vagy felkeresheti a felhasználót, jelezhet a szomszédoknak, vagy akár a mentőknek is szólhat.

A Seizario alkalmazás innen tölthető le Androidra.

Gyógyszeradagoló

Fontos, hogy a gyógyszerekből mindenki az előre meghatározott adagot vegye be az előre meghatározott időközönként. Idősebbeknek viszont sokszor már annyi pirulát kell beszedni, hogy ember legyen a talpán, aki pontosan észben tudja tartani a részleteket.

De erre is kínálnak már megoldást az okostelefonok és tabletek. Léteznek ugyanis olyan szoftverek, amelyek hanggal és üzenetekkel figyelmeztetnek arra, hogy ha eljött az idő, és természetesen azt is megmondják, hogy melyik gyógyszert is kell bevenni. Ma már sok ilyen jellegű program van, amelyek közül összeállításában az Origo a Zsebnővért ajánlja.

Ez például magyar nyelven is kommunikál. A kezelőfelület egyszerű, átlátható, egyszerűen betáplálhatóak a szükséges adatok. Innen tölthető le Androidra.

Pulzusmérés

Ma már igen olcsón megvásárolhatók olyan kényelmesen hordható okos órák vagy okos karkötők, amelyek rendelkeznek különféle, fiziológiai adatokat mérő szenzorokkal is. Például a segítségükkel (gyártótól és terméktől függően) állandóan ellenőrizhető a pulzus, a véroxigén-, illetve stressz szint, valamint az alvás minősége, hogy csak néhány példát említsünk.

Beállítható sok terméken az is, hogy egy előzetesen meghatározott küszöbérték elérése esetén riassza a felhasználót, így jelezve, hogy például baj van a szívműködéssel.

Az adatokat vezeték nélküli úton lehet továbbítani okostelefonra vagy táblagépre, amelyeken különféle alkalmazások segítségével lehet azokat nyomon követni. E szoftverek képesek arra, is, hogy elraktározzák az értékeket, így visszakereshető minden.

Az ilyen típusú alkalmazások grafikus kezelőfelülete jól átlátható, sok közülük tud magyarul is, így nagyon könnyen használhatóak. Értelemszerűen minden gyártó saját eszközeihez saját szoftvert készít, tehát ha például valaki egy Samsung okos órát hord, azt a Samsung Egészség alkalmazásával tudja a legjobban kihasználni. Sok esetben az adatok megosztására is van lehetőség, azaz mások, egy távol lévő másik eszközről megnézhetik, ellenőrizhetik az okos eszköz viselőjének állapotát, ami szintén nagyon hasznos lehet.

Samsung, Huawei , Honor , Xiaomi

+1: Nagyító

Még az olcsóbb, belépő szintű okostelefonok kamerái is képesek a kép kinagyítására, és ezt használja ki a rendkívül ötletes nagyító alkalmazás. Elindítása után nem kell vacakolni a beállításokkal, böngészni a paraméterek között, azonnal a nagyított kép látható a telefon képernyőjén, ami nagyon hasznos lehet azoknak, akiknek a látása megromlott.

Gyakorlatilag úgy működik, mint egy hagyományos rendes nagyító, és ráadásul egyetlen érintéssel bekapcsolható segítségével a telefonba épített fénykibocsátó dióda. Ennek köszönhetően elemlámpaként is használható, ami természetesen azt világítja meg, amit a kamerák felnagyítanak. A Nagyító tud magyarul, a használata rendkívül egyszerű. Innen tölthető le Androidra, innen pedig iPhone-ra.

