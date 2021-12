Becsődölhet a SpaceX, a hajtóművek gyártása „katasztrófa”

Még a fekete pénteken küldött farkast kiáltó e-mailt Musk az alkalmazottainak, amelyben arra buzdította őket, hogy a hétvégén is dolgozzanak a SpaceX Raptor hajtóműsorán, és a gyártás állapotát tömören „válsághelyzetnek” nevezte. Mint kiderült, az e-mailben, amelynek másolatát a The Verge is megszerezte, Musk azzal érvelt, hogy a vállalatot „a csőd fenyegeti”.

A Raptor a SpaceX hatalmas metán-üzemű hajtóművét a vállalat Starship nevű, következő generációs hordozórakétájának meghajtására használják majd. Azt tervezik, hogy a Starship segítségével embereket juttatnak a mélyűrbe.

Elon Musk says SpaceX could face ‘genuine risk of bankruptcy’ if Raptor production is not enough for a ‘Starship flight rate of at least once every two weeks’https://t.co/E9uWA9kN73

