Ez a srác ki sem mozdul a szobájából és átmegy Amerikán

Uday Schultz, a Harvard másodéves hallgatója június 19-én indult útnak, hogy bejárja az országot. Autó nélkül, az újra fellángoló járvány idején vágott bele gyermekkori álmának megvalósításába. A nyári szünetben addig kattintgat türelmesen a Google Street View (Utcakép) alkalmazásban, amíg átszeli Amerikát, miközben fizikailag végig a lakásban csücsül a számítógépe előtt.

állandóan posztolva, hogy merre tart éppen. Ez volt a kiindulópontja:

I ve decided I m going to drive from Seattle to NYC on Google Streetview. Have been considering this since quarantine began, but am now finally biting the bullet. Trying to get in 30-60 mins a day until I reach. Will post periodic updates here. Here s my starting point: pic.twitter.com/97SPk4mh52

— LGA_A320 wants a bailout for cities and states (@A320Lga) June 19, 2020