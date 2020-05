Felnőttoldalról tömegével dőlt ki a felhasználók e-mail címe, adata

Gondolhatnánk, hogy egy igencsak intim szolgáltatásokat nyújtó oldal megfelelően óvja felhasználóinak kilétét. Úgy tűnik, egyáltalán nem volt védve az adatbázisuk.

A Security Detective kutatócsoportja közzé tette, hogy a CAM4 nevű, népszerű élő streaming videószolgáltatás adatbázisát védtelenül hagyták az internet kíváncsi szemeinek.

A felnőttszolgáltatásokat nyújtó oldal március közepe óta milliók nevét, e-mail címét, szexuális irányultságát, társalgásait, kifizetéseit, IP-címeit hagyta őrizetlenül.

Összesen 11 millió e-mailt, 26 milliónál több jelszót és más nyilvántartásokat hagytak védtelenül – nevekkel, hitelkártyákkal, 7 TB mennyiségben.

A Security Detective kutatócsoportjának vezető kutatója, Anurag Sen – akinek Twitter fiókja nem minden alap nélkül a „Magánélet csak mítosz” szlogent hirdeti – közölte, hogy szervernaplókról, jelszavakról és ügyféladatokról van szó.

In English – [Reported] Adult cam site exposes 7TB of data.https://t.co/chPsSbpKwp — Anurag Sen (@hak1mlukha) May 4, 2020

Nem „csupán” kínosan személyes adatok juthattak napvilágra, bár ez különösen érzékeny kérdés a felnőtt weboldalak számára, hiszen felhasználóik érthetően inkább névtelenek maradnának.

A számítógépes bűnözők azonban az adatokat felhasználhatják zsarolásra, adathalászatra is.

Még 2015-ben történt egy hatalmas – 37 millió felhasználó személyes adatait érintő – adatszivárgás a hírhedt Ashley Madison portálon. A finom kis társkereső weboldal ismerten házasságtörésre szakosodott, s félrelépő partnerek sokaságát ígéri regisztrálóinak.

A támadók később a megkaparintott adatokkal az előfizetőket és házastásaikat zsarolták meg: még idén februárban is akadtak olyanok, akiknek öt év után is ezzel próbáltak a nyakába akaszkodni.

Az Ashley Madison balhé miatt sokan lebuktak államügyésztől kezdve egy valóságshow keresztény értékeket hirdető sztárjáig, s legalább hárman ezért menekültek akkor öngyilkosságba.

Egyelőre nem tudni, hackerek hozzáfértek-e CAM4 adataihoz.

Borítóképünkön az Ashley Madison oldala. A jegygyűrűt viselő modellel bemutatkozó portál szlogenje: Life is short. Have an affair. Vagyis: az élet rövid, lépj félre.