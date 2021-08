Feltámadt a Honor és a kínai okostelefon-piac felrázására készül

A Counterpoint Research jelentése szerint a Honor visszanyeri piaci részesedését Kínában:

Hamar visszanyerte piaci részesedését Kínában azt követően, hogy önálló vállalattá alakult. A Counterpoint havi adatai alapján kínai piaci részesedése 8,4%-ra ugrott júniusban, a januári 5,1%-os értéket követően.

A növekedés üteme kifejezetten erősnek tűnik, ezt alátámasztja, hogy a vállalat értékesítése májusban 38,9%-ot nőtt az előző hónaphoz képest, míg júniusban 27,5%-ot nőtt az előző hónaphoz képest.

50 kínai bejelentésével, amely 500 millió jüan értékű rekord eladást produkált a bejelentés első percében, a vállalat megtartotta növekedési ütemét, ami 28 hét alatt 20%-os volt. Ezzel a versenytársakat megelőzve a lista elejére került az online értékesített okostelefonok terén. A Honor 2,500-4,000 jüan (azaz 380-600 dollár) árkategóriájú okostelefonok terén a konkurencia előtt járt 17,9%-os piacrészedésével két egymást követő héten.

If the #HONORMagic3Series is proof of anything, it’s that water doesn’t always win. Need a waterproof phone? Hit like and look forward to 12 Aug. #BeyondEpic pic.twitter.com/EsxRiCdHke

— HONOR (@Honorglobal) August 5, 2021