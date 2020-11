Gondtalanul működnek a magyar vírustagadók

Olyannyira, hogy a Gődény-hálózat jelenleg minden eddiginél erőszakosabb: az ország összes megyéjében és a fővárosban is van vírustagadó csoportosulás, sőt, az álorvos létrehozott egy világ- és egy európai oldalt is. Ezeken olyan képtelenségekről van szó, mint hogy az egész vírus csak kitaláció, vagy senki ne oltassa vagy teszteltesse magát, mert beteg lesz. Mindez nemcsak hazugság, de nagyon veszélyes is abban az időszakban, amikor minden korábbinál jobban kell védekezni a vírus ellen – írja az Origo.

Kritikus ponthoz érkezett Európa a koronavírus elleni küzdelemben, hiszen több országban is kimerültek az egészségügyi rendszer kapacitásai.

Belgiumban több ezer nyugdíjas halt meg a járványban azért, mert megtagadták tőlük a kórházi kezelést. Szintén rossz a helyzet Németországban, ahol már a koronavírusos orvosokat is munkába állítanának, Bulgáriában pedig kénytelenek bevetni a nyugdíjas szakembereket. Arról nem is beszélve, hogy sok országban rengetegen kerültek tüdőgyulladással lélegeztetőgépre, amiből sok helyen már most hiány van – szemlélteti a lap példákon keresztül.

Bár Magyarország európai viszonylatban kifejezetten jól áll, az intenzív osztályok közel harmada betelt. Éppen ezért nem véletlen, hogy a járványügyi szakemberek és az orvosok az előírt szabályok eddiginél is szigorúbb betartását kérik. A vakcina megérkeztéig ugyanis csak egyetlen módon lehet megakadályozni a vírus terjedését: ha mindenki a rendeltetésének megfelelően viseli a maszkot, és betartja az egészségvédelmi szabályokat – hívja fel a figyelmet az Origo.

Nehéz a helyzet, mégis vannak olyanok, akik önös érdekből, azaz pénzért, esetleg tájékozatlanságból (fogalmazhatunk így is: ostobaságból) vagy éppen rosszindulatból megtagadják ezeknek az intézkedéseknek a betartását, és ami ennél is rosszabb, másokat is erre buzdítanak. Felelőtlenségüknek komoly következményei vannak, hiszen ezzel életeket tesznek kockára – fogalmaz a portál.

Engedi a vírustagadást a Facebook

Több cikkükben is foglalkoznak (itt, itt és itt olvasható) a vírustagadók életveszélyes összeesküvés-elméleteivel, amelyek éppen azt próbálják meg gyengíteni, amire most a leginkább szükség van: a társadalomnak a járvánnyal kapcsolatos fegyelmezett viselkedését.

Ennek a csoportosulásnak egyik legismertebb arca Gődény György, aki „szerényen” csak

Doktor Gődénynek nevezteti magát, pedig nincs is orvosi végzettsége.

Az álorvos elsősorban a virtuális térben, azon belül is a Facebookon terjeszti kártékony elméleteit. Közszereplős profilját több mint százezren kedvelik. Ezenkívül összehozott egy másik, százezres követőbázissal rendelkező oldalt, amit szeptember végén a Facebook betiltott. Erre azért került sor, mert a felületen

az áltudományos hírektől kezdve a hazugságokon át a kamuvideókig hemzsegett minden.

A vírustagadó közszereplői oldalán még aznap bejelentette, hogy folytatja a „harcot”, és egyúttal arra kérte követőit, hogy szerveződjenek újra, lépjenek be a lakóhelyük szerinti csoportokba. Arra, hogy pontosan hova is lehet csatlakozni, adott egy hosszú listát. Ez alapján az ország összes megyéjében, és a fővárosban alakult ilyen csoportosulás. Sőt, Gődény létrehozta a „Normális élet Európában” és a „Normális élet a világban” elnevezésű oldalt is, amivel a Magyarországon kívül élőket célozta meg. Azóta a Facebook november elején törölt egy másik, 80 ezres csoportot is, azonban Gődény ezt is újraszervezte. Jelenleg az oldal 25 ezer kedvelésnél tart.

