Gyengénlátóknak készült utazást segítő alkalmazás

Magyarok által vezetett nemzetközi konzorcium fejlesztett utazást segítő applikációt vakok és gyengén látók számára.

A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. az általuk vezetett – magyar, osztrák, spanyol, portugál és brit partnerekből álló – konzorcium, az úgynevezett VUK projekt (Visionless sUpporting frameworK – Látássérült embereket támogató keretrendszer) keretében a

városi közlekedésben használható, háztól házig navigáló rendszert fejlesztett

vakoknak és a gyengén látóknak. A hanggal is vezérelhető navigációs és közlekedést segítő rendszer magyar, angol és német nyelven is működik. A mobil eszközökön is használható navigációs alkalmazást – amely a piaci bevezetés küszöbén áll – nyolc partner összefogásával hozták létre.

A Vakok Európai Szövetsége szerint Európában nagyjából 30 millióan vannak a látásukban valamilyen szinten korlátozott emberek. Az öregedő társadalmak miatt egyre nagyobb részük – jelenleg csaknem 70 százalékuk – a hatvan év feletti korosztályhoz tartozik; számukra az olyan hétköznapi tevékenység is kihívást jelent, mint az utazás.

Innovatív technológiai megoldások A 2016-ban indult, 36 hónap alatt megvalósított projektet az uniós Horizont 2020 keretprogram AAL (Active and Assisted Living – Tevékeny és önálló életvitel) pályázati programjából, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal hazai forrásaiból finanszírozták. Az Európai Bizottság által 2008-ban kezdeményezett AAL-program célja, hogy innovatív infokommunikációs technológiai megoldások szülessenek az idős emberek életminőségének javításáért. Az AAL-pályázatokhoz a kezdeményezésben részt vevő tagállamok társfinanszírozást vállalnak, erre Magyarország a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból évente mintegy 150 millió forintot biztosít. 2014 óta 13 nemzetközi projektben 24 magyar partner működött vagy működik közre sikeresen.

