Gyerekektől szedi el a pénzt – felfüggesztették a Kérdezd Bongót!

A jellemzően kamaszok és kiskamaszok által használt AskBongo elnevezésű szolgáltatást és annak reklámozását a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) ideiglenes intézkedésével felfüggesztette.

A GVH a már közzétett, de még elérhető reklámok hozzáférhetőségének haladéktalan megszüntetésére és a szolgáltatás honlapjának módosítására kötelezte a szolgáltatás üzemeltetőjét, a Global AQA Pty Ltd.-t.

A hatóság továbbá a szolgáltatás, illetve a hirdetések felfüggesztésére kötelezett több olyan vállalkozást, amelyek valamilyen módon részt vettek a reklámok és a szolgáltatás közzétételében, így közreműködésük indokolt a beavatkozás hatékonyságának biztosítására.

A GVH februárban indított versenyfelügyeleti eljárást az alapvetően gyermekeket és fiatalkorúakat célzó szolgáltatás reklámjai miatt, amelyek

megsérthették a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmát.

A versenyhatóság valószínűsítette, hogy a szolgáltatás reklámjai – bár alkalmasak részletesebb információ átadására – elhallgatják a fogyasztók előtt az igénybevételért felszámolt díjazást, illetve az igénybevételhez megadott adatok kezelésének módját. A magatartás megítélésekor lényeges szempont volt, hogy

a reklámok célcsoportjába kiskorúak tartoznak,

továbbá, hogy a szolgáltatás a reklámokban szereplő telefonos elérhetőségen minden további tájékozódás nélkül igénybe vehető.

A beavatkozás halaszthatatlanságát, azaz, az ideiglenes intézkedést az indokolja, hogy a digitális tanrend és a kijárás korlátozása következtében

a gyerekek a szokásosnál is több időt tölthetnek okostelefonok és számítógépek előtt,

így nagyobb eséllyel találkoznak veszélyes, valószínűsíthetően jogsértő – döntéseik torzítására, azaz adatvédelmi kockázatokat hordozó, illetve nehezebben észlelhető vagy értelmezhető ellenértékű szolgáltatások használatának ösztönzésére alkalmas – tartalmakkal. Az ideiglenes intézkedés célja, hogy további károk ne keletkezzenek.

A kötelezettek között a Kérdezd Bongót! szolgáltatás üzemeltetője, az eljárás alá vont Global AQA Pty Ltd. mellett a Középsuli websorozatot kiadó Globoport Média Holding Kft., három, influencer marketinget közvetítő ügynökség (P4R Digital Agency Kft., Social Guru Magyarország Kft., Star Network MCN Kft.), valamint a Google Ireland Ltd. és a Facebook Ireland Ltd., továbbá három hazai mobilszolgáltató (Magyar Telekom Nyrt., Telenor Magyarország Zrt., Vodafone Magyarország Zrt.) szerepel.

A GVH felhívja egyúttal a fogyasztók, de különösen a szülők, gondviselők figyelmét annak megfontolására, hogy

korlátozzák a gyermekek által használt telefonokon az emelt díjas szolgáltatások használatát,

és ezzel együtt tekintsék át a különböző alkalmazások adatvédelmi beállításait a felesleges kiadások, illetve egyéb sérelmek megelőzése érdekében.