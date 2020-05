Hasznos segítséget nyújt a Digitális Szakképzési Tananyagtár

Segítségével az oktatók megoszthatják a diákjaikkal és a kollégáikkal a képzéseket támogató digitális tartalmakat. A portál egy helyen, könnyen kereshetően tesz elérhetővé tananyagokat, és egyre több gyakorló, értékelő feladatsort is.

Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára kifejtette: ez az online felület is azt a célt szolgálja, hogy – a mostani helyzetben, a járvány okozta nehézségek közepette is – versenyképes tudásra tehessenek szert a fiatalok.

„Újra kell indítani Magyarországot, a magyar gazdaságot, és az elkövetkező években is legalább annyira eredményesnek kell lennünk, mint az előző évtizedben. Ez minden magyar ember érdeke. Most nagyobb szükség van a jól képzett szakemberekre, mint valaha. Ezért mindent megteszünk annak érdekében, hogy a szakképzésben tanulóknak minél kevesebb problémával kelljen szembesülniük. Az alapvető célunk továbbra is változatlan: azt szeretnénk, hogy a magyar fiatalok a jövő nyertesei legyenek” – fejtette ki Schanda Tamás.

A Digitális Szakképzési Tananyagtár a szakképzési tananyagok esetében az 50 fő feletti tanulói létszámmal működő ágazatok, szakképesítések, szakképesítés-ráépülések oktatását támogatja.

A közismereti tananyagtartalmak intézménytípusonként és tantárgyanként, a szakképzési tananyagtartalmak ágazatonként és szakképesítésenként, az egyes évfolyamok szerinti bontásban találhatóak meg az oldalon.

Struktúrájában illeszkedik a szakképzés szerkezetéhez, felületén a közismereti tananyagok esetében a szakközépiskolai és a szakgimnáziumi kerettantervekben központilag meghatározott, kötelező tantárgyak szerepelnek – ismertette az államtitkár.