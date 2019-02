Igencsak érdekelheti a Nokia okostelefon rajongóit

Végre közzétették, mikor frissülnek az újra közkedvelt Nokia mobilok.

Az androidos mobilokon korántsem úgy van – sajnos, mondják a droidosok –, mint az Apple-nél. Az iPhone készülékek ugyanis világos menetrendben, szabatosan, egyszerre kapnak verziófrissítést.

A Google fejlesztette Androidra viszont ahány gyártó, annyiféle készülék, így aztán nincs, nem is lehetséges központi döntés: jókora csúszásokkal érkeznek (ha egyáltalán) a gyakran kívánatos új funkciókkal felvértezett rendszerszoftverek.

A Nokia viszont végre kibocsátotta a roadmapját (ütemtervét), hogy melyik típusuk mikor kapja meg a várt Android 9 Pie frissítést.

Mint a diagramból kiolvasható, a Nokia 7 Plus, 6.1, 6.1 Plus, 7.1 és 5.1 Plus okostelefonokra kijött az Android 9, s januárban érkezett a Nokia 8 és Nokia 8 Sirocco készülékekre.

Tavaszig kell várakozni a Pie rendszerre a Nokia 1, 3, 2.1, 3.1, 5.1, 6, 3.1 Plus és Nokia 5 okostelefonok tulajdonosainak.

Nyilvánossá tehetné a menetrendjét a többi nagy gyártó is, hogy a legújabb oprendszerekre váró hardcore felhasználók ne fórumokon kényszerüljenek pletykákból találgatni.

Vagy pláne kétes forrásokból letölteni a régen kész, de OTA-n (Over the Air, azaz számítógép nélkül, vezeték nélküli hálózaton) rejtélyes okokból mégsem elérhető frissítéseket.

