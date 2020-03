Ingyenessé tette nyelvtanuló szoftverét az iTOLC

A nyelvvizsgaközpont segíti a járvány miatt digitális oktatásba kényszerülő diákokat és tanárokat, valós segítséget nyújtva a nyelvtanulásban.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: húsvéti sütemények

„Segítünk, hogy segíthess a diákjaidnak” szlogennel indították el az iTOLC for Schools elnevezésű, általános és középiskolai tanároknak szóló ingyenes programot.

Szeretnénk hozzájárulni a tanulás megkönnyítéséhez a koronavírus miatt kialakult helyzetben. A nyelvvizsga csapat ezért néhány nap alatt a

meglévő éles vizsgáztatási rendszerét felhasználva, de azt jelentősen átalakítva létrehozott egy valós segítséget a nyelvtanárok távoli oktatásához

– mondta Egyed Bernadett, a Digitális Nyelvvizsgaközpont vezetője.

Az ingyenes iTOLC for Schools program legfontosabb elemei:

– egyszerűen használható tanári értékelő felület és hozzá tartozó saját fejlesztésű feladatbank angol és német nyelvből, négy tudásszinten;

– videós szakmai és rendszerbemutató gyorstalpaló tanároknak, YouTube lejátszási lista és Webuni-s kurzus formájában is, ezek fél óra alatt elsajátítható tartalmak;

– szakmai támogatás a nyelvtanároknak az értékelésben, több fórumon is;

– a hét hat napján elérhető szolgáltatás;

– teljeskörű online / otthoni vizsga-, és dolgozatalkalom szervezés, beleértve a diák számára történő eredményközlést és tanároknak szóló összefoglaló riportot is;

– további egyedi tanári igény szerint egyéni tanmenetből feladatok beágyazását vállalják;

– folyamatos telefonos „forródrót” nyújtanak a tanároknak.

A programra itt lehet jelentkezni.

Borítóképünk illusztráció