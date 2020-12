„Léteznek az idegenek, de az emberiség nem áll készen a találkozásra velük”

Nevezhetjük a címbéli állítást hápogó bulvárkacsának, de akkor is Izrael volt űrbiztonsági főnöke mondta, s a tekintélyes The Jerusalem Post is közölte.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre Az izraeli űrprogram volt feje szerint a földönkívüliek a Marson együtt dolgoznak az amerikaiakkal. A „kicsi zöld lények” évek óta kapcsolatban állnak Izraellel és az Egyesült Államokkal: a földönkívüliek a világegyetem működését akarják megérteni. Kapcsolatba lépett-e Izrael Állam az idegen lényekkel? Haim Eshed professzor közel harminc évig volt Izrael űrbiztonsági programjának vezetője és háromszor kapta meg az Izraeli Biztonsági Díjat. Minap a Yediot Aharonotnak adott interjúban Eshed amellett tört lándzsát, hogy igen, léteznek idegen lények, de ezt az információt titokban tartják, mert „az emberiség nem áll készen”. Állítja, hogy az általa megnevezett „Galaktikus Föderáció” évek óta kapcsolatban áll Izraellel és az Egyesült Államokkal, de mindezt titokban tartják a hisztéria megelőzése végett. Interjújában a 87 éves volt űrbiztonsági főnök hajmeresztő leírást adott arról, hogy milyen megállapodások jöttek létre az idegenek és az USA között, amelyek állítólag azért köttettek, mert kutatni és érteni akarják „az univerzum szövetét”. Az összeesküvés magában foglal egy titkos földalatti bázist a Marson, ahol amerikaiak és az idegen lények képviselői tartózkodnak. A gondolat némi bakugrással akár társítható Donald Trump törekvésével, hogy az amerikai űrhaderő nőjön fel az USA fegyveres erői ötödik ágának. Eshed szerint kevés híján nyilvánosságra került az idegenekről szóló hír, de a Galaktikus Föderáció megakadályozta, mondván, nem akarnak tömeges hisztériát; úgy érzik, az emberiségnek még „fejlődnie és el kell érnie egy olyan stádiumot, amelyben (…) megértjük, mi is az űr és mik valójában az űrhajók” – számolt be Yediot Aharonot. Hogy miért éppen most tette közzé ezt a Nagy Leleplezést, Eshed úgy válaszolt, hogy megérett a helyzet a tájékoztatásra. „Ha öt évvel ezelőtt előálltam volna azzal, amit ma mondok, kórházba kerültem volna” – magyarázta a Yediot-nak. „Ma már másképp beszélek. Nincs vesztenivalóm sem. Megkaptam a diplomáimat és a díjaimat; a külföldi egyetemeken tisztelnek.” Ironizáló kommentelők felhívják a figyelmet, hogy a professzor úrnak éppen most jelent meg a legújabb könyve a „láthatáron túli univerzumról”, melyben arról is értekezik, hogy az idegenek miként akadályozták meg a nukleáris apokalipszist. Jól jöhet ilyenkor egy kis médiabalhé, ami a könyvére terelheti a figyelmet. Persze lehet, hogy a helyzet nem ennyire egyszerű: mások éppenséggel felhívják a figyelmet Izrael sikertelen tavalyi holdraszállásának tisztázatlan körülményeire. A Beresheet űrhajónak elvesztették a nyomát, miután lezuhant: a keresése máig tart. Úgy mondják, „The truth is out there”. Az igazság odaát van. Borítóképünk illusztráció A Mindmegette karácsonyi ajánlata Pogácsától a sós rúdig! A legfinomabb sós vendégvárók az ünnepekre