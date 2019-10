Lop és kriptopénztárcákat támad a Mac-es kártevő

A CookieMiner Mac számítógépekről próbálja meg ellopni a böngészők sütijeit, hogy aztán megtámadja a kriptopénztárcákat.

A kártevőt a Palo Alto Network kutatói fedezték fel és írták le, még az év elején.

A CookieMiner – ahogyan azt neve is mutatja – a böngésző által tárolt cookie-kra utazik, és a következő kriptovalutával foglalkozó oldalak sütijét lopja el a Safari és a Chrome böngészőkből: Binace, Bitstamp, Bittrex, Coinbase, MyEtherWallet, Poloniex, és bármely weboldal, melynek nevében benne van a blockchain kifejezés – írja a G Data.

Miután a kártevő ellopja és összecsomagolja a felhasználó gépén tárolt sütiket, s egy távoli szerverre tölti fel azokat.

Miért van szükség a sütikre?

Mert ezek a cookie-k tárolnak számos, a felhasználóra vonatkozó információt, amelyek segítenek a pontos azonosításban. Például, ha a hackernek megvan az adott weboldal cookie-ja, a jogos felhasználó nem értesül arról, hogy egy távoli számítógépről beléptek a felhasználói fiókjába.

Ha sütik nélküli belépés történik, a védett weboldalak üzenetet küldenek a regisztrált email címre, hogy az esetleges visszaélést meg tudják akadályozni vagy második lépcsős azonosítást kérhetnek, hogy a felhasználó azonosságáról megbizonyosodjanak.

A Chrome és az iPhone kihasználásával

Nyilván, ahhoz, hogy a támadás sikeres legyen, a felhasználónevekre, jelszavakra és e-mail címekre is szükség van – a CookieMiner ezeket az adatokat a Chrome böngészőből lopja ki, és küldi el a bűnözőknek, de ha eltárolt bankkártya adatokat találna, azt is megosztja gazdáival. A kártevő ezzel sem elégedik meg, olyan fájlokat is keres a felhasználó számítógépén, melyekről valószínűsíthető, hogy a kriptovalutákat tároló pénztárcák titkosításához használt privát kulcsot tartalmazza.

Ha a fertőzött számítógépet egy iPhone adatainak mentésére és tárolására is használják, akkor az SMS üzeneteket is képes elküldeni a hackereknek. Ugyanakkor egy hátsó ajtót folyamatosan nyitva tart a fertőzött számítógépen. És hogy törvényszegő tevékenységeit megkoronázza, a kártevő segítségével a Japán hátterű Koto kriptovaluta bányászatára is használhatják a megfertőzött gépet.

Ezek a funkciók eléggé kellemetlen kártevővé teszik a CookieMiner-t, mely a DarthMiner kártevő segítségével jut el a OSX operációs rendszerű számítógépekre. Ezt pedig egy Adobe Zii nevű, megfertőzött termékkel telepítik az óvatlan felhasználók. A törvényes Adobe Zii egyébként egy nem káros szándékú program, viszont sokszor törvényszegésre használják: különböző Adobe termékeket tör fel.

Érdemes Mac-re is telepíteni vírusirtót

Noha egy régebb felfedezett kártevőről van szó, érdemes a CookieMiner-el foglalkozni. Az Apple mindig is termékei biztonságával kérkedett, azonban rendre kiderül, hogy az OSX operációs rendszernek és a Safari böngészőnek is vannak biztonsági hibái.

Vélhetően ez a kifinomult vírus azért támadja az almás cég termékeit, mert noha a felhasználók kevesebben vannak, átlagban gazdagabb, többet költő és kriptovalutával is többet foglalkozó felhasználókról van szó.

Telepítsünk és használjunk vírusellenes megoldást, mert az Apple termékek is bűnözők célpontjává váltak.

Borítóképünk illusztráció: Shutterstock