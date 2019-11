Magyar csúcstechnológiai cég segíti Kína parkolását

November 30-án Yangzhongban indul el az EPS Global által kiépített okosparkolási rendszer éles üzeme, így magyar cég oldhatja meg a rohamléptekkel fejlődő ország parkolási nehézségeit.

Az EPS Global által üzemeltetett rendszer lényege, hogy az utcák elején elhelyezett LED-kijelzős táblák segítségével tudatni lehet az autósokkal, hogy az adott szakaszon éppen hány parkolóhely érhető el. Ehhez a vállalat érzékelőket helyezett el szerte a városban, amelyekre ha ráhajt egy autó, azok elküldik az információt a rendszernek.

Azonban nem csak a táblák segítenek a tájékozódásban, a felhasználók mobilos applikáció segítségével is képesek követni, hogy éppen hol van üres hely, továbbá az applikáció navigációs funkciója a szabad parkolóhelyhez irányítja az autóvezetőket. A projekt első fázisa 2018-ban fejeződött be, amikor Yangzhong városában 2350 parkolóhelyet építettek ki, amelyből ezret fel is szereltek a vállalat által tervezett geomagnetikus szenzorral, emellett pedig 39 LED-kijelző is segíti az autósok tájékoztatását.

A rendszer minden fizetési módot elfogad, a készpénzen kívül. Ugyan továbbra is szükség lesz parkolóőrökre, főleg a rendszer indulásakor, azonban létszámukat folyamatosan csökkenteni fogják. Amíg viszont a lakosság szokja az új rendszert, addig a parkolóőröknél is lehet fizetni, akik el is tudják majd magyarázni az ügyfeleknek, hogy mi a teendő a parkolás indításakor, és annak lezártakor – írja részletesen, a fejlesztés gazdasági hátteréről is beszámolva az Origo.

Kínában rendkívül elterjedt a mobilos fizetés, ezért

az ügyfelek a legtöbb esetben az AliPay vagy a WeChat alkalmazások segítségével indítják majd el a parkolást.

Amennyiben valaki leparkol, de mégis elfelejti elindítani a díjfizetést, a szenzor erről értesítést küld a parkolóőr PDA készülékére. A parkolóőr ennek alapján meg tudja találni a vétkest, de büntetés helyett ebben az esetben csak elindítja a díjfizetést attól a ponttól számítva, amikor az érzékelő észlelte az autó megérkezését. Az is előfordulhat, hogy valaki elfelejti leállítani a díjfizetést, de az okos-rendszer ezt is érzékeli, és értesítést küld a felhasználó telefonjára, így elkerülhető az a kellemetlen helyzet, hogy valaki még akkor is fizeti a szolgáltatást, amikor már rég elhagyta a parkolóhelyet.

Mindez a vállalat saját fejlesztésű alkalmazásán keresztül történik, amely óriási segítséget nyújt az autósok számára. Az applikáción keresztül megnézhetik, hogy hol van szabad hely, de a teljes zóna foglaltsági adatairól is fontos információkat kaphatnak. Egyszerűbb a tervezés is, mivel akár napokkal előre is láthatjuk, hogy mire lehet számítani egy adott időpontban. Az EPS emellett már azt is teszteli, hogy az ügyfelek foglalhassanak parkolóhelyet is az alkalmazás segítségével, így nem kell majd attól tartaniuk, hogy nem lesz szabad hely.

A következő jelentős projekt a 25 éves koncessziót elnyert csifengi, amely közel 3,5 – 4 milliárd forintos befektetés a GB & Partners oldaláról. Akárcsak a yangzhongi projektnél, úgy itt is szoros együttműködésben zajlik majd a fejlesztés az EPS kínai vegyesvállalati partnerével, a ZTE-vel.

Borítóképünk illusztráció