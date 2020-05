Májusban több tucat projekttel indul a virtuális pitching

70 milliárd forint tőkeigény keletkezett egy hónap alatt a magyar virtuális startup-piactéren.

Ennyi befektetést generálhatnak azok a hazai startupok, amelyek eddig bejelentkeztek az EMVITIS-be, Magyarország első virtuális tőkebefektetési piacterére.

Május 11-én elindul a virtuális pitching megoldás is a piactéren, amelynek keretében jól ismert tőkebefektetőknek mutathatják be magukat a már előzetesen értékelt projektek. Eddig 74 startup regisztrált a felületre, 18 projekt előértékelése pedig már elkészült – többségük válságálló, IT-alapú egészségügyi és egészségprevenciós szolgáltatást kínál.

Magyarország első virtuális tőkebefektetési showroomja, a március végén elindult EMVITIS

a legígéretesebb magyar startupokat köti össze azokkal a magyar befektetőkkel,

akik a recesszió miatt most új, hosszú távon is ígéretes célt keresnek a pénzüknek. A Singulab Egészségügyi Tőkebefektetési Inkubátorház által létrehozott digitális felületen kifejezetten olyan projektek mutatkozhatnak be, amelyek a smart city koncepciót, a fenntartható fejlődést, illetve az egészségügyi szektort érintő okos alkalmazásokon dolgoznak. Azaz,

olyan projekteken, amelyek a mostani rendkívüli helyzetben a fennmaradást, később pedig a kilábalást támogatják.

Az elmúlt hónapban regisztrált, ötletéhez befektetőt kereső startupok projektjeinek teljes tőkeigénye eléri a 70 milliárd forintot, átlagos megtérülési idejük 2,5-5 évig terjed.

A regisztráló vállalkozásoknak elsőként egy előértékelésen kell végigmenniük, majd elképzeléseiket egy több tízmilliárd forintos tőkekihelyezési tapasztalattal bíró szakértői csapat minősíti mielőtt befektetésre ajánlott projektként a showroomba kerülnek. Összesen 18 projekt előértékelése történt meg, 10 pedig már minősítési folyamaton is túljutott.

A minősített projektek döntő többsége IT-alapú egészségügyi megoldást kínál, 80 százalékuk már a piacon működő cég, vagy prototípus, amelyek egyedi vagy portfoliós befektetésre egyaránt kiválóan alkalmasak. A már a showroomban lévő vállalkozások egyike például személyre szabott vitaminkészítmény-adagolással, és automatikus online készlet-utánrendeléssel segítene az emberek immunrendszerének megerősítésében, egy másik pedig – egészen a konkrét beavatkozásig – teljesen kiváltja az orvosi rendelő személyes felkeresését.

Kiemelkedő a befektetői érdeklődés is: a befektetők között már most nagy és jól ismert hazai tőkealapkezelők, illetve a nemzetközi piacokon is sikeres hazai vállalatok vannak. A regisztrált befektetők a showroomban közelebbről is megismerhetik a projekteket: szakmai értékelésük mellett üzleti tervük, főbb üzleti mutatóik és további befektetői információk is elérhetőek róluk a piactéren, illetve érdeklődés esetén a befektetőt összekötik a startupperrel.

A május 11-én induló a virtuális showroom pitching (VSP) felületen jelentkezést és az előértékelést követően jól ismert befektetőknek, azaz, valódi „cápáknak” mutathatják be elképzeléseiket a startupok. Az első virtuális pitchingre pedig május 19-én kerülhet sor.

Borítóképünk illusztráció