Még júliusban indult, félúton tart a Mars felé

A NASA keddi közlése szerint már 235 millió kilométert tett meg a marsjáró júliusi kilövése óta és még ugyanennyit fog megtenni, amíg

I’m officially halfway to the Red Planet. Since launch, I’ve logged 146 million miles (235 million km), and have the same to go. System checkouts are going well as I barrel toward my date with Mars: Feb 18, 2021. https://t.co/uA1s8gd4ce #CountdownToMars pic.twitter.com/nCISUVjCUi

— NASA’s Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) October 27, 2020