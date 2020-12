Megjelent az elmúlt évek legjobban várt játéka: sokan csalódtak benne

December 10-én végre kijött a hosszú évek óta várt, többször elcsúsztatott Cyberpunk 2077.

Az eddigi információk alapján nem minden vásárló öröme lehet teljes: főleg azok panaszkodhatnak, akik PS4-re és Xbox One-ra vették meg a játékot. Márpedig ők valószínűleg elég sokan lehetnek, hiszen ebből a két konzolból több mint 150 millió példány talált gazdára világszerte.

De mi állhat a probléma hátterében és várható-e valamiféle megoldás?

Túl nagy fába vágták a fejszéjüket?

A Cyberpunk 2077-et a CD Projekt Red nevű lengyel fejlesztőcsapat készítette, aminek a neve valószínűleg nem ismeretlen sokak számára, hiszen ők hozták el nekünk a The Witcher-sorozatot, aminek a népszerűsége megágyazott a Netflixre készült tévésorozatnak is. A stúdió egy igazi garázscégből mára egy több száz főt foglalkoztató tőzsdei vállalkozássá nőtte ki magát, és Kelet-Európa igazi büszkesége, hiszen kiváló minőségű játékaival teljes mértékben fel tudja venni a versenyt a nyugati nagy kiadók termékeivel.

Azonban azt meg kell hagyni, hogy a stúdió néha nagyobbat harap, mint amit le tud nyelni. Erre kiváló példa az előző játékuk, a The Witcher 3, ami önmagában kiválóan sikerült, elképesztő mennyiségű év játéka díjat zsebelt be, azonban ennek ellenére a megjelenésekor még közel sem volt kifogástalan.

A CD Projekt Red mentségére legyen mondva, közel sem hagyta magára a játékot, pedig a hihetetlen siker után megtehette volna.

De nem ám. Javítások, fejlesztések és kiegészítések garmadái érkeznek éveken keresztül a The Witcher 3-hoz, ami így képes volt kinőni gyerekbetegségeit, és az „egyszerűen csak” kiváló játékból egy közel tökéletes mesterművé válni. Ez alapján azonban már lehetett számítani arra, hogy a közel öt éve készülő új játékuk, a Cyberpunk 2077 is hasonló utat jár majd be – írja az Origo.

Még komplikáltabb helyzet

Ha lehet, akkor a Cyberpunk 2077-et még nagyobb rajongással várták a tömegek, mint a The Witcher 3-at. Ennek több oka is van: egyrészt persze maga a The Witcher 3, ami nagyon magasra tette a lécet, másrészt pedig az alapanyag, vagyis a Cyberpunk világa. A Mike Pondsmith által több mint 30 éve lefektetett szerepjáték, a rá épülő rengeteg regény, valamint a stílust megtesesítő megszámlalhatatlan mennyiségű film és egyéb médium miatt eleve szélesebb rétegek érdeklődését keltették fel, mint a játék előtt legfeljebb csak közepesen népszerű The Witcher-regények (magyarul Vaják) Andzrej Sapkowski lengyel szerzőtől.

A Cyberpunk 2077 hosszabb ideig készült, több emberrel, jóval nagyobb költségvetésből, mint a The Witcher 3, és az évek alatt szinte hisztérikus rajongás alakult ki körülötte.

A CD Projekt Red több mint 8 millió példányt eladott előrendelésben a megjelenés előtt hónapokkal (egyes számítások szerint már ezzel bőven nyereséges számukra a projekt), a játék márkáját pedig felhasználta számos vállalat a ruházattól kezdve a különböző kiegészítőkön és ételeken át mindenhol. A lengyel stúdió pedig minden idők legkomplexebb, leginkább kidolgozott szerepjátékát ígérte, egy olyan anyagot, ami gyakorlatilag új kategóriát teremt.

Nem kis fába vágták a fejszéjüket, egy ennyire összetett játék elkészítése ugyanis még úgy sem egyszerű, hogy hosszú évek és több száz millió dolláros költségvetés áll rendelkezésre. Azonban a CD Projekt Red helyzete nem csak ezért volt még nehezebb, mint a The Witcher 3 megjelenésekor, hanem azért is, mert ezúttal jóval több platformra kellett egyszerre megjelennie a játéknak.

Míg a The Witcher 3 annak idején csak PC-re, PS4-re és Xbox One-ra készült el, addig a Cyberpunk 2077 egyszerre került piacra a következő platformokon:

PS4, PS4 Pro

Xbox One, Xbox One X

PS5

Xbox Series X, Series S

PC

Google Stadia

Akárhogy is nézzük, ez három helyett összesen kilenc (!) platformot jelent, ami még akkor is sok, ha a PlayStationök és az Xboxok nyilván valamennyire hasonlítanak egymásra a fejlesztés szempontjából.

Az előző generáció itta meg a levét

A játék megjelenését követően egyértelművé volt, hogy ennek az egésznek az előző generációs konzolok, vagyis a PS4 és az Xbox One itta meg a levét. Ennek persze egész egyszerűen az is az oka, hogy a Cyberpunk 2077 túl nagy, túl komplex és túl ambíciózus játék ahhoz, hogy a hét évvel ezelőtt megjelent, mára igencsak gyengécskének minősülő konzolokon kompromisszumok nélkül tudjon menni.

Ez pedig a CD Projekt Red is tudta, a hónapokkal ezelőtt kikerült belső levelezésből ugyanis kiderül, hogy többször is azért halasztották el a megjelenést, mert nem tudtak megfelelő teljesítményt elérni PS4-en és Xbox One-on.

Az eddigi tapasztalatok alapján pedig az a helyzet, hogy ez sajnos mostanra sem sikerült. A két előző generációs konzolon nem nagyon visszafogott grafikával,

menet közben beugráló objektumokkal és textúrákkal kell szembesülnie a felhasználóknak, hanem gyalázatosan alacsony képfrissítéssel is,

ami a mozgalmasabb jeleneteknél leesik akár 15fps környékére is.

Ugyebár konzolos környezetben alapvetően a 30fps-t (képkocka/másodperc) szoktuk a játszhatóság minimum alapértékének tekinteni, így tehát kijelenthető, hogy a Cyberpunk 2077 sokszor egész egyszerűen annyira szaggat, hogy tulajdonképpen játszhatatlan.

A CD Projekt Red persze folyamatosan dolgozik, így máris érkezett egy javítás, ami egy kicsit jobbá teszi a képminőséget, és vélhetően a következő hetekben, de inkább hónapokban tovább fogják csiszolni a játékot, de kérdés, hogy az alap PS4-en és Xbox One-on valaha el tudja-e majd érni a Cyberpunk 2077 a stabil 30fps-es képfrissítést. Az biztos, hogy egyelőre ezeken a platformokon nem lehet különösebben ajánlani a játékot.

Az új generáció és a PC rendben van

Érdekes a helyzet az új generációs konzolokkal, vagyis a PS5-tel és az Xbox Series X-szel. Ezek jelenlegi formájukban az előző generációs konzolokra megjelent verziók kicsit feltuningolt változatait futtatják, azonban valamikor jövőre érkezik majd egy frissítés, ami mindkét új platformon hoz majd egy olyan teljes értékű grafikai tuningot, amilyet az új gépek megérdemelnek. Addig is azonban nem rossz a helyzet: a képminőség sokkal jobb, mint PS4-en és Xbox One-on, ráadásul többnyire stabil 60fps-sel képes futni.

Fontos megjegyezni, hogy a visszafelé-kompatibilitásnak hála az PS4-es és Xbox One-os verziók mennek az új konzolokon, ráadásul a jövőre érkező nagy frissítést is ingyen megkapják, így tehát nem kell külön megvenni az új generációra a Cyberpunk 2077-et.

Jelenleg azonban a legjobban kétségtelenül a PC-s felhasználók járnak.

Persze, viszonylag erős gépet igényel a játék, de cserébe lenyűgözően néz ki, és legfeljebb csak néhány kisebb-nagyobb hibával kell megküzdeni menet közben, melyek többsége azonban inkább vicces, mintsem olyasmi, ami meggátolja a tovább jutást.

A Cyberpunk 2077 tehát alapvetően egy újabb kiváló játék a CD Projekt Redtől, azonban igazán nyugodtan csak az új konzolokon és PC-n ajánlható. Az viszont biztos, hogy néhány hónap múlva minden platformon sokkal-sokkal jobb lesz és egy hasonló mestermű lehet belőle, mint a The Witcher 3-ból.