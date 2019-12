Minden új mobil kínai vevőjének beszkennelik az arcát

Csakis az állampolgárok érdekét szolgálja a most életbe lépett jogszabályi előírás.

Innét kezdve nem elég az aláírás: azok a kínaiak, akik mostantól vásárolnak SIM-kártyákat, vagy új okostelefonos szolgáltatásra fizetnek elő, kötelezően be kell, hogy szkenneltessék az arcukat, írja az MIT Technology Review. A szeptemberben nyilvánosságra hozott szabályozás december elsejével lépett életbe a 850 millió internetfelhasználó országában.

A hivatalos közlemény szerint a jogszabály

„védi az állampolgárok törvényes jogait és érdekeit a virtuális térben.”

A jogszabály egyik magyarázata szerint az intézkedés fontos lépés abba az irányba, hogy az emberek a valódi nevüket (személyiségüket) használják a weben. Így megelőzhető sok csalás és javítható a kiberbiztonság. Mások úgy vélik, mostantól a lakosság jelentős hányadát közvetlen ellenőrzés alá lehet vonni, hiszen az országon belül az utcákon és az épületekben rendkívül sok arcfelismerő szoftverrel felszerelt kamera működik.

A személyes adatok védelmezői felvetik, hogy az arcfelismerés ilyen mértékű kiterjesztése még inkább sakkban tarthatja a muszlim és az ujgur kisebbségeket.

Az arcszkennelés egyébként már általános gyakorlattá vált az országban: nagyon sok területen alkalmazzák a banki kölcsönfelvételtől a tömegközlekedésig.

Annyi bizonyosnak tűnik, hogy Kínában az új telefonszámot igénylők

az arcszkenneléses azonosítás után többé nem változtathatják meg a telefonszámukat.

A Financial Times két nappal előbbi cikkében arra hívja fel a figyelmet, hogy az arcfelismerő rendszerek egyre kifinomultabb technológiájának gyakorlata hatással lesz más országokra is, különös tekintettel a fejlődő országokra. A kínai cégek tudása be fog épülni a nemzetközi szabványokba.