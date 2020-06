Most nem jó ötlet a kínai Banggoodtól, Gearbesttől rendelni

Fortyog az elégedetlenség a hazai fórumokon: az évek alatt bevált, korrekten szállító, olcsó kínai webáruházak összezavarodtak. Ezt a vevők pénze bánja.

Nem csak a címben megnevezett kínai portálokkal van baj, de az említett két oldal eddig közismerten megbízható eladónak számított. Megszokta a hazai vevő, hogy ha türelemmel kivárja a nem csekély, ellenben ingyenes szállítás idejét (30 nap EU-s beszerzés esetén, vagy 60 nap Kína, Hong Kong, EU-n kívüli beszerzésnél), a kínai weboldalakról féláron, néha negyedáron beszerezheti a holmikat.

Nem csak a PayPal, hanem a webáruházak, online piacterek saját jótállási rendszerei is jól működtek, törött, vagy elveszett árukat vita és huzakodás nélkül újra postáztak, vagy visszautalták a pénzt.

Ennek a jó világnak vége szakadt: rendelni lehet, de az áru ritkán jön meg.

Elég rápillantani a hazai fórumokra, dől a panasz a megrendelt, de meg nem érkező termékek miatt. A vásárlók többsége nagy megértéssel kezelte a járvány miatt megnehezedett viszonyokat, de azt már nehezen tudják indulatok nélkül kezelni, hogy

még csak nem is válaszolnak, hogy mi van a 3-4 hónapja átutalt pénzükkel.

Fehér holló az elégedett vevő, sorjáznak a panaszok

„Már lassan egy hete nem válaszol a küldő a resend igényemre, de 5 napja írtam a banggood contactra is, de semmi válasz egyiktől sem.”

„A porszívó „kártérítési ügyem”. Június 3-an kaptam email-t, hogy „Could you please offer your email adress of PP account?„ Ó, Elküldtem az email címet rögtön. Kaptam egy újabb emailt, hogy figyeljem a PP számlát, 48-72 óra múlva ott kell, hogy legyen a visszatérítés! Meddig várjak? Mert ma még nincs rajta a számlán.”

„(…) a márciusi rendelésem nem jött meg azóta sem. Shipped, de nem jött meg. Írtam egy hete, hogy küldjék újra, vagy fizessék vissza a pénzemet 3 hónap után, de semmi válasz…”

„(márciusban) rendelt eu priority szállítású tabletem áll. Hónapok óta levelezek velük, mindig a türelmemet kérik.”

„(…) hátizsákot rendeltünk a Banggoodról. 3 hónapja nem jött meg a csomagja és kapott egy levelet, hogy készlet hiány miatt nem tudják neki küldeni. Ahhoz kellett nekik 3 hónap, hogy rájöjjenek, hogy az adott hátizsákból nincs nekik készleten? Értem, hogy covid meg minden, de na.”

„(…) vettem két cuccot…de fel sem adták még…vicc…persze a „bolt” nem is válaszol az üzenetekre…vicc, mennyire lecsúszott a GB…régen még jó volt…most *******”

Ez már nem járvány, hanem káosz

Hiteltelen egyszerűen a vírushelyzetre kenni a mostani ügyintézést.

Mert igen, sajnos megint fellángolt a vírus Pekingben, de a Kínából érkező áruk döntő többsége (állítólag 98 százaléka) nem Pekingen át jön, s az idézett panaszok többsége kifejezetten EU-raktárakból rendelt holmikat hiányol.

Ráadásul túl gyakran nem válaszolnak a reklamáló levelekre, amíg a PayPalnál be nem panaszolja az eladót a vásárló. Akkor viszont szinte rögtön érkezik a – minden bizonnyal – automata üzenet, amelyik a helyi postánknál való, tökéletesen fölösleges érdeklődést ajánlja figyelmébe és szíves türelmét kéri.

Mindeközben a hirdetések változatlanul dőlnek tovább, s a felhasználó lehangoltan láthatja, hogy a Google, a Facebook, az Instagram oldalain

reklámozzák ugyanazon értékesítőktől ugyanazokat a termékeket, amiket ő kifizetett, de nem kapott meg.

Félő, hogy az évek alatt felépített megbízható eladó képét hasonlóképpen csak évek alatt lehet majd újraépíteni. Jelenleg egy megrendelés sorsa leginkább egy rulettasztal esélyeihez hasonlít.

Borítóképünk illusztráció