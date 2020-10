Musk megüzente: négy év múlva a Marsra megyünk

A legjobb úton halad, „már szinte készen áll” a cége, hogy a hatalmas Starship rakétájukkal négy év múlva emberi személyzettel a Marsra induljon – jelentette ki Elon Musk, a SpaceX alapítója és vezérigazgatója a Mars Society virtuális konferencián.

Robert Zubrinnal, a Mars Society alapítójával folytatott megbeszélésen azt mondta, hogy a legközelebbi időablakban startol a misszió.

Az időablak, amire Musk hivatkozott, olyan ideális helyzetét jelenti a Föld és a Mars bolygónak, amikor érdemes vállalkozni a küldetésre.

Dance of Mars and Earth around the Sun pic.twitter.com/MNwSDvKQIL

