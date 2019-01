Nem kell papír: hitelesen írhatunk alá okostelefonon

A mobilon „írt” e-aláírást az unió minden országában elfogadják, teljes bizonyító erejű magánokiratnak felel meg.

A Netlock első magyar cégként fejlesztette ki okostelefonon is használható, felhőalapú, minősített e-aláírás-megoldást. Az új szolgáltatás európai szinten is meghatározó innovációnak számít és globálisan is az élmezőnyben van, írja az Üzletrész.hu.

Miért olyan fontos ez?

Magyarországon eddig a legmagasabb joghatással bíró minősített e-aláírást kizárólag chipkártyára elhelyezett aláíró kulcs és a hozzátartozó kártyaolvasó segítségével lehetett létrehozni, amely körülményessé és helyhez kötötté tette az aláírási folyamatot.

Az új webes szolgáltatással mindez lényegesen kényelmesebbé és felhasználóbarátabbá vált.

A minősített e-aláíró szolgáltatás bárhol, bármikor, akár okostelefonon is, platform függetlenül használható.

Hogyan működik az e-aláírás?

Felhőalapú szolgáltatásként webes felületen keresztül érhető el. Pont olyan egyszerű és biztonságos, mint egy netbanki szolgáltatás.

A megoldás egyik újdonsága, hogy a minősített e-aláírásához szükséges titkosító kulcsokat képesek vagyunk egy felhőalapú rendszerben – a törvényi és szabályozási előírásoknak megfelelő módon – ugyanolyan biztonsággal tárolni, mint a korábbi chipkártyás megoldások esetén.

Az ügyfelek – vállalati partnerek, hétköznapi felhasználók – könnyen- és mobilan használható, felhasználóbarát megoldásra vágynak, azonban az eddigi, klasszikus chipkártyás megoldásokkal korlátokba ütköztek.

Ez a megoldás jelenti a jövőt a digitalizációban, utat nyithat, hogy egyre több cégvezető és magánember hozza létre digitális identitását.

Mintha tanúkkal írtuk volna alá

Minősített aláírás: minden uniós országban elfogadott e-aláírás – mintha papíron, két tanú előtt írt volna alá

A Netlock Sign rendszerében olyan e-aláírás hozható létre, amely jogi szempontból egyenértékű a két tanú előtt, papíron, tollal történő kézi aláírással és az Unió összes tagállamában, minden felhasználási területen egységesen elfogadott, teljes bizonyító erejű magánokirati joghatással bír.

Így például nemzetközi tenderek, bírósági ügyek, határokon átnyúló ajánlatok dokumentumai, szerződései is aláírhatók akár egy egyszerű táblagépen, mobiltelefonon vagy számítógépen keresztül.

Az uniós piacokon versenyző hazai cégek számára nagy segítség lehet az elérhető áron biztosított felhőalapú e-aláírás.