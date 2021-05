Nem tudni, hová zuhannak a kínai rakéta maradványai

A The Guardian szerint Kína leendő űrállomásának főmodulját feljuttató rakéta ismeretlen helyen fog a földön landolni.

A Tian-he, vagyis Mennyei Harmónia elnevezésű modult a rakéta a Hainan szigetén található vencsangi űrközpontból bocsátotta fel április 29-én. A Hosszú Menetelés 5B a felbocsátás után ideiglenes pályára állt, és megkezdte az előkészületeket a visszatérésre.

This morning’s Tianhe altitude plot; the Tianhe space station remains in a 352 x 385 km orbit. The CZ-5B core stage has decayed from an initial 170 x 375 km orbit to 165 x 326 km; drag at perigee causes a reduction of apogee. pic.twitter.com/X0ZQIiEqUE

— Jonathan McDowell (@planet4589) May 3, 2021