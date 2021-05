Ők Magyarország legsikeresebb e-kereskedői – nézze a részleteket!

A friss lista élén több, mint bruttó 130 milliárd forintos online forgalommal, az immár közös, magyar központú cégcsoportként működő eMAG-Extreme Digital végzett.

Ezt ne hagyja ki! Krákogva jelezte Karácsonynak Gyurcsány, ne feleljen az újságírói kérdésre (videó)

A GKI Digital 2015 óta készít nyilvános rangsort a magyar piacon működő legnagyobb online kereskedőkről. Tavaly a pandémia miatt a kutatócég nem adta ki a listát – az idei e-TOPLISTA azonban már a járvány hatására megnövekedett internetes értékesítési eredmények alapján készült.

A 2020-ban a tizenöt legnagyobb hazai e-kereskedő együttes forgalma meghaladta a bruttó 380 milliárd forintot, ami a teljes online kiskereskedelmi piac 41%-át jelenti, míg a tavalyi évben sikeresen kézbesített rendelések száma megközelíti a 11,5 milliót.

2020-ban óriási lendületet kapott az e-kereskedelem

Tavaly március közepén a koronavírus egyik napról a másikra átrajzolta a világ és Magyarország hétköznapjait.

Miközben a gazdaság és a kereskedelem több ágazata is szinte teljesen leállt,

a koronavírus miatt kialakult helyzet digitális szintlépésre késztette az országot.

Ebben a rendkívül változó és előre nem tervezhető piaci, valamint társadalmi környezetben rekordmértékű, 45%-os forgalomnövekedést ért el az online kiskereskedelem.

A szektor alig tizenkét hónap alatt legalább három évet ugrott előre a fejlődésben.

A bezárások kezdetén a vásárlók először a megszokott, jól ismert kereskedőket keresték az online térben is, így azok a kereskedők tudtak sikeresen forgalmat terelni, akik 2020 tavaszára már jól működő, bejáratott webáruházzal rendelkeztek, plusz a megnövekedett terheléssel összhangban képesek voltak gyorsan, hatékonyan átszervezni a folyamatokat, átcsoportosítani a munkaerőt és az igények mentén bővíteni a termékkört, szolgáltatási palettát.

A koronavírus okozta korlátozások és megváltozott fogyasztói szokások rávilágítottak az összetett, többcsatornás működés megvalósításának szükségességére. Az egységes vásárlói élmény érdekében az online és offline értékesítési csatornák között eltűnőben van az alá-fölé rendeltségi viszony, és az egymással szembeni versenyeztetés helyett inkább az integrációra és az átjárhatóság megteremtésére, javítására törekszenek a kereskedők.

2020-ban Magyarország legnagyobb forgalmú e-kereskedője az eMAG-Extreme Digital

A 2020-as online forgalmi adatok alapján Magyarország legnagyobb e-kereskedője az eMAG-Extreme Digital lett, második helyre a MediaMarkt online áruháza került, míg a harmadik helyen az Alza.hu végzett.

A rangsor: 1. eMAG-Extreme Digital

2. MediaMarkt

3. Alza.hu

4. TESCO

5. Telekom

6. Euronics

7. 220Volt

8. Aqua

9. Ipon

10. Libri-Bookline

11. Decathlon

12. kifli.hu

13. Auchan

14. Praktiker

15. MALL.hu

A TOP3 kereskedő

1. eMAG-Extreme Digital

„Büszke vagyok arra, hogy mindkét márkánk folyamatosan, komolyabb fennakadás nélkül kiszolgálta a magyar lakosságot a pandémia hullámai alatt is. Mozgalmas éven vagyunk túl, a fúzió mellett fontos fejlesztéseket is elindítottunk: easybox csomagautomatáink a járványhelyzettel nehezített tavalyi ünnepi szezonban is jelentősen tehermentesítették az üzleteinket és a futárszolgálatokat, az év végére pedig várhatóan az eMAG hálózata lesz a legnagyobb Magyarországon. Mivel jelentősen növeljük az elérhető termékkategóriák körét, idén a logisztika egyéb területein is jelentős befektetésekre készülünk a stabil piacvezető pozíciónk megőrzése érdekében”

– értékelte két márkájuk első helyezését Várkonyi Balázs, az eMAG-Extreme Digital ügyvezető igazgatója.

2. MediaMarkt

„A MediaMarkt webáruháza kiemelkedő üzleti évet zárt 2020-ban, a korábbi évekhez képest mintegy 50%-os forgalomnövekedést tapasztalt. Mindez annak is köszönhető, hogy a pandémia kihívásaira a megváltozott vásárlói szokásokra rugalmasan reagált és számos lépést tett azért, hogy vevői számára kényelmes vásárlást biztosítson. E törekvés részeként például a webáruházában is elérhetővé tett olyan szolgáltatásokat, amelyek addig csak a fizikai áruházakra voltak jellemzőek. Ilyen az Okosvonal termékválasztást segítő szaktanácsadás, vagy az online áruhitel, ami azóta is kétszámjegyű növekedést produkál.

A vírus idején a MediaMarkt több különböző termékkategóriában tapasztalt fellendülést, aszerint, ahogyan a vevők igyekeztek alkalmazkodni a folyamatosan változó vírus helyzethez. Rendkívül erős növekedést tapasztaltunk az otthoni munkavégzéshez, online tanuláshoz köthető eszközök forgalmában, ezen termékek iránti élénk kereslet gyakorlatilag egész évben kitartott. Jelentős ugrást láttunk még a háztartási nagygépek eladásaiban, egyrészt tavaly tavasszal a vevők próbáltak a mindennapi otthoni életre berendezkedni, másrészt a Black Friday idején, illetve a karácsonyi időszakban szintén a slágertermékek között szerepeltek.

A MediaMarkt célja 2021-ben is az, hogy a szolgáltatásait a vásárlók minden felületen és helyzetben kényelmesen, a számukra legmegfelelőbb módon tudják igénybe venni. Meggyőződésünk, hogy ezt a webáruház és a fizikai áruházak előnyeinek összehangolásával, összefonásával tudjuk a leghatékonyabban és legsikeresebben elérni”

– foglalta össze a Bombera Zsolt, a MediaMarkt Magyarország e-Commerce üzletág igazgatója.

3. Alza.hu

„A 2020-as év az Alzának is kihívásokkal teli volt. Miközben az év elején megfogalmazott terveinkben még leginkább az szerepelt, hogy a természetes növekedést követve a vásárlók igényeinek megfelelően, év közben is fokozatosan bővítjük majd a kínálatunkat és szolgáltatásainkat, a járvány okozta új helyzetben a megvalósításra hirtelen nem hetek-hónapok-negyedévek, hanem órák-napok álltak csak a rendelkezésünkre: néhány nap alatt érintkezésmentes átadóponttá alakítottuk a bemutatótermünket, automatikussá tettük a reklamáció felvételt és megvalósítottuk a termékekhez kötődő online szaktanácsadást.

2020 egyik legfontosabb hozadéka, hogy a vásárlók a lehető leghamarabb szeretnék a megrendelt terméket átvenni. Ennek érdekében, a járvány hullámai alatt folyamatosan figyeltük az aktuális raktárkészletet és a megrendelések összetételét: a laptopok és webkamerák után először a játékok, majd hobby és barkács termékek kerültek a vásárlási listáink élére – ezen kiugrások hatékony kiszolgálására optimalizáltuk mind az operációt, mind a készletgazdálkodási folyamatainkat.

Büszke vagyok arra, hogy a hatalmas kínálatunk ellenére, ma már három vásárlóból kettő a bemutatóteremben is azonnal, készletről átveheti a kívánt terméket, és ezt az ügyfélélményt az Alzabox-hálózatunk további bővítésével is szeretnénk erősíteni.

Magyarország harmadik legnagyobb e-kereskedőjeként kiemelt célunk az online vásárlással kapcsolatos bizalom erősítése, hiszen nagy a felelősségünk abban, hogy az új – internetes vásárlást vagy a szolgáltatásunkat eddig ki nem próbáló – fogyasztók első rendelési élménye tökéletes legyen”

– kommentálta az Alza.hu harmadik helyét Takács Csaba, az Alza.hu ügyvezető igazgatója.

Az élmezőny is fejnehéz

A magyar online kiskereskedelmi piac koncentráltságát jelzi, hogy a három legnagyobb hazai e-kereskedő 2020-as online forgalma meghaladja a 200 milliárd forintot, miközben a tíz legnagyobb együttes eredménye bruttó 330 milliárd forint körül, míg a TOP15 mezőnyének forgalma bruttó 380 milliárd forint körül alakult.

A TOP10 forgalmi súlya továbbra is kimagasló, 36%, miközben tavaly az összes belföldi online vásárlás 17%-a valósult meg ezeknél kereskedőknél. Az e-TOPLISTA első 10 helyezettjének forgalma a piac 2020-as 45%-os bővülését is meghaladó mértékben, összességében 54 százalékkal nőt.

2020-ban a TOP10-be kerülésnél csak a legnagyobbak közelébe kerülés jelentett nagyobb feladatot,

hiszen a TOP15 webáruház forgalom tekintetében már a teljes online kiskereskedelmi piac 41%-át képviseli, azaz minden online elköltött 100 forintból 41 forintot a TOP15 online áruház valamelyikében hagytak ott a magyar vásárlók.

A nagy ügyfélbázis, a széles termékkínálat és az erős márka is fontos

2020-ban a piaci átlagnál magasabb bővüléshez elengedhetetlen volt, hogy a kereskedők nagy és stabil ügyfélkörrel rendelkezzenek és olyan termékeket is áruljanak, amelyek sűrűbb vásárlási gyakoriságot feltételeznek. Ebből a két feltételből az előbbi jóval erősebb, hiszen a három legnagyobb online értékesítő közé csak azok a kereskedők kerülhettek be, akik a teljes, aktív – 3,38 millió főt számláló – online vásárlói bázis legalább negyedét magukénak tudhatták, azaz száz online vásárlóból legalább 23-25 vásárolt náluk. A piacvezető eMAG-Extreme Digital páros esetében ez az arány jóval magasabb, 50% feletti.

A TOP5 online FMCG kereskedő

2020 során az online kiskereskedelmen belül az FMCG, azaz a gyorsan forgó fogyasztási cikkek értékesítése jelentette az egyik leginkább bővülő területet. A szektor – közel kétszeres sebességgel növekedve – bruttó 76,6 milliárd forint forgalmat bonyolított tavaly.

A napi fogyasztási cikkek iránti megnövekedett online keresletet operációs oldalról se volt könnyű lekövetnie a kereskedőknek: a vírus első hónapjaiban az online kínálatot komoly készlethiány jellemezte, és a „maradj otthon” kampányok alatt a megnövekedett kiszállítási igényekre sem voltak felkészülve a kereskedők – a kapacitást nem lehetett egyik napról a másikra a sokszorosára bővíteni.

A kialakult helyzet ugyanakkor nagy lökést adott az online FMCG szereplők bővülési terveinek és az új belépők okozta versenyhelyzet jót tett a szolgáltatási minőségnek is. A forgalom szerinti lista első 5 helyén két-két hipermarket (Tesco, Auchan) és drogéria lánc (Rossmann, dm) mellett egy új, tisztán online, cseh hátterű kihívó (kifli.hu) is osztozik.

Az online FMCG kereskedők rangsora 1. TESCO

2. kifli.hu

3. Auchan

4. Rossmann

5. dm

A TOP5 kereskedő 2020-as összesített online forgalma meghaladta a bruttó 50 milliárd forintot. Tekintettel arra, hogy ezen kereskedők nem csak FMCG kategóriájú termékeket értékesítenek, a szektor bruttó 76,6 milliárdos forgalmának hozzávetőleg 55-60%-áért felel az öt legnagyobb márka.

Érdekesség, hogy a kifli.hu úgy került a 2020-as online FMCG TOPLISTA 2. helyére, hogy a vállalat 2019 év végén indult és a bevezetési, felfutási időszaka épp egybeesett a koronavírus megjelenésével.

„Nagyon örülünk, hogy ilyen rövid idő alatt felkerültünk a listára, ez jó visszajelzés számunkra és azt mutatja, hogy jó irányba haladunk, a fogyasztók szeretik a szolgáltatásunkat” – reagált a listára kerülésre Klekner Péter, a kifli.hu ügyvezető igazgatója.

A legismertebb webáruházak

Az „online vásárlás” és a „webáruház” a vásárlók számára jóval tágabb fogalom, mint a szakma vagy akár az elemzők számára. A GKI Digital e-TOPLISTA 15-ös mezőnye, azaz a legnagyobb forgalmú hazai webáruházak köre szűkebb annál, mint amit a vásárlók az online áruházak alatt értenek. A vásárlók fejében számos olyan online kereskedői márka van jelen, amely a fogyasztók szemszögéből nézve magyar online kereskedő, miközben a gyakorlatban:

• csak magyarnak tűnő, de valójában nyugat-európai, vagy épp amerikai bolti háttérrel rendelkező, magyar online operáció nélkül működő e-kereskedő (ilyen a legtöbb ruházati, divat kereskedő: About You, H&M, ecipő.hu);

• nem klasszikus online kereskedő (mint például a Jófogás);

• vagy épp olyan globális – a magyar piaccal stratégiai szinten nem foglalkozó – online kereskedő, mint az Aliexpress vagy az Amazon.

A GKI Digital mérései szerint a magyar online vásárlók körében, a spontán szabadszavas ismertség tekintetében is az eMAG bizonyult a legismertebb webáruháznak 2020-ban.

A legismertebb online kereskedők 1. eMAG

2. Extreme Digital

3. Alza.hu

4. AliExpress

5. MediaMarkt

6. Amazon

7. Bonprix

8. ebay

9. H&M

10. bookline

11. TESCO

12. Libri

13. Notino

14. Jófogás

15. ecipő.hu

Borítóképünk illusztráció