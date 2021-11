Óriási készlethiány és áremelkedés várható az IT szegmensben

Tovább súlyosbodik a globális chiphiány, az autóipar mellett begyűrűzött a számítástechnikai eszközök piacára is, súlyosan érintve azt.

A kialakult helyzetnek számos oka van, köztük a koronavírus-járvány, amelynek hatására drasztikusan megnőtt a kereslet az elektronikai eszközök és alkatrészek iránt. A Furbify-nak, a felújított laptopok szakértőjének tapasztalatai alapján a videokártyákat szinte lehetetlen beszerezni és ha mégis, az eredeti ár többszörösével kell számolnia a vevőknek.

A jelenlegi tendenciák alapján készlethiány, káosz és áremelkedés várható idén karácsonykor.

A koronavírus-járvány berobbanását követően a tartós home office és az online oktatás drasztikusan megnövelte a keresletet a laptopok és a notebookok iránt. Emellett sokak számára a korlátozások ideje alatt a különböző elektronikai eszközök jelentették az otthoni kikapcsolódást, így rendkívül megugrott a kereslet a különböző számítógépes alkatrészek, laptopok és játékkonzolok iránt.

A szakértők tapasztalatai alapján a pánik és a roham már a vírushelyzet legelejétől tapintható volt. Tavaly márciusban az érdeklődés már a többszöröse volt a megszokottnak. A szektor próbálta utolérni magát, azonban a chiphiány újabb súlyos csapást mért rá. A probléma az, hogy erre az óriási keresletre nem voltak felkészülve a chipgyártók és ilyen gyorsan képtelenek reagálni a kialakult helyzetre.

Ajándék nélkül a karácsonyfa mellett

A koronavírus újabb hulláma tovább súlyosbíthatja a chiphiány okozta készlethiányt. Elsőként a GPU és a konzol piacon jelent meg készlethiány, valamint a komolyabb videokártyákkal rendelkező laptopok esetében figyelhető meg ez a tendencia:

„A videokártyákat szinte lehetetlen beszerezni, és ha mégis sikerrel járunk, a normál ár kétszeresét-háromszorosát is elkérik. Azonban olyan súlyos a hiány a szegmensben, részben a kriptobányászoknak is köszönhetően, hogy extra magas áron is megvásárolják a kártyákat. Ugyanez a helyzet a konzolok piacán is, óriási az érdeklődés és hónapokat kell várni a vásárlóknak mire kézhez kaphatnak egy játékgépet. A készlethiány miatt a notebook piacon is megfigyelhető a drágulás, és ezzel a trenddel úgy tűnik, továbbra is számolnunk kell” – mondta el Tóth Péter, a Furbify laptopszakértője.

Minden IT cég erőn felül azon dolgozik, hogy ki tudja szolgálni a vásárlóit, de bármikor súlyosbodhat az alapanyaghiány vagy a koronavírus következtében még inkább akadozhat a készletek utánpótlása. Ennek hatására nagyon gyorsan, szélesebb körben is hiánycikké válhatnak a számítástechnikai eszközök. Idén lehet többen is akaratukon kívül ajándékmentes karácsonyt tartanak. A karácsonyi vásárlási őrület előreláthatóan még tovább fogja növelni a készlethiányt, és a fogyasztók egyre frusztráltabbak lehetnek, hogy nem találnak meg bizonyos termékeket a piacon.

A készlethiányra megoldást jelenthetnek a felújított laptopok

Az elmúlt időszakban a koronavírus következtében megnőtt a kereslet a felújított számítástechnikai eszközök iránt. A chiphiány okozta várható készlethiány tovább erősítheti ezt a tendenciát. A vállalatok sok esetben idő előtt lecserélik számítógépeiket újabb modellekre. A felújított gépek többnyire nyugat-európai bankok és nagyvállalatok 1-3 évet használt, hibátlan állapotú business class gépei, amelyeket lecserélnek vadonatújakra a lízingcégnél, azonban tökéletesen alkalmasak munkára és magáncélokra egyaránt. Ráadásul nem csak a pénztárcánkat, de a környezetünket is kíméljük, ha a felújított eszközök mellett döntünk.

