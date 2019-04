Ősszel eredménye lehet az 5G-értékesítésnek

Kihirdeti az ötödik generációs (5G) célokra is használható mobilfrekvenciák értékesítésének eredményét a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH).

A dokumentum tervezetének közzétételét nyár elejére jósolta Karas Monika, a testület elnöke, aki azt hangsúlyozta, a verseny eredménye hosszú távon határozza majd meg a hazai digitális ökoszisztéma fejlődését.

Azt is elmondta: a 700 megahertzes (MHz) sávban kétszer 25, a 2100-asban kétszer 15, a 2600-asban 15, a 3600-asban pedig 310 MHz-nyi

sávszélességet nyerhetnek el a pályázók tizenöt plusz öt éves hasznosításra.

Kérdésre válaszolva az elnök kijelentette, a hatóságnak nincsen elvárása azzal kapcsolatban, hány cég osztozzon a frekvenciákon.

Az NMHH elnöke megemlítette: a tavalyelőtt publikált nemzeti ütemterv szerint halad az értékesítés előkészítése. Egyelőre nem mutatkozik piaci érdeklődés a kiváló lehetőségeket rejtő 26 GHz-es sáv iránt, ezért annak használatba adását a későbbiekben tervezik.

Egészségügyi határérték alatt

Beszélt arról is, hogy az 5G-hálózatok zalaegerszegi tesztüzeme során az NMHH munkatársai is végeztek méréseket, a sávtisztaságot, a zavarmentességet és az elektromágneses sugárzást vizsgálták. Utóbbi kapcsán jelezte, hogy az elhanyagolható mértékű és nagyságrendekkel az egészségügyi határértékek alatt marad.

Aranyosné Börcs Janka főigazgató elmondta: a 700 MHz-es csomag csak jövő szeptembertől használható, mert azon addig a digitális földfelszíni (DVB-T) televíziós hálózatok működnek, amelyeknek jövőre lejáró jogosultságát szintén idén pályáztatják.

Feltétel, hogy a jelenleg 12 ingyenes televíziós csatornát és négy közszolgálati rádiót változatlanul érjék el a felhasználók két hálózaton, ugyanakkor a jelenleg 47 adó műsorát továbbító három fizetős multiplexet a jobb adásminőséget biztosító második generációs, DVB-T2 technológiára állítják át – ismertette.

Új pályázókra is számítanak

Megjegyezte, „abszolút nem kizárt, sőt elvárt”, hogy a DVB-T hálózatot most működtető Antenna Hungaria mellett más pályázó is versenybe szálljon a lehetőségért, az indulás előtt pedig elegendő idő áll rendelkezésre akár egy új műsorszóró hálózat kiépítésére is.

Utalt arra: az új pályázót már nem kötelezik, hogy szerződjön az országos kereskedelmi televíziós csatornák szolgáltatóival, ennek helyébe a felek megállapodása lép; az április végi beadási határidőt követően nyár végén, ősz elején születhet meg a 12 éves jogosultságot odaítélő pályázat eredménye.

A pályázati követelmények között műszaki paramétereket említett és a lakosság 98 százalékának elérését, hozzátéve, a jelentkezőknek legalább 500 millió forintos egyszeri díjat és éves árbevételük legalább három százalékénak megfizetését kell vállalniuk a frekvenciadíjon felül.

