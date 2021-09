Sikeresen begyűjtötte az első kőzetmintát a marsjáró

Begyűjtötte az első kőzetmintát a vörös bolygón az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) Perseverance marsjárója az után, hogy a múlt hónapban az első mintavétele sikertelennek bizonyult.

#SamplingMars update: first images show a sample in the tube after coring. But pics I took after an arm move are inconclusive due to poor lighting. I’m taking more photos in better light to confirm that we still have an intact core in the tube.

Read more: https://t.co/MqeD68KqYw pic.twitter.com/VYXErWrrEb

— NASA’s Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) September 2, 2021