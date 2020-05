Számtalan újabb virtuális program Magyarországon

Webes előadások, virtuális kiállítás, Instagramon rendezett döntő is szerepel az újabb programok között. Akad, ami egyelőre elmarad.

A Madách Színház a rendkívüli helyzetben élő színházi bemutatókat tart a virtuális térben, az adásokat a színészpárok otthonaikból sugározzák élőben. Június 4-én mutatják be Carol Rocamora amerikai írónő Anton Csehov és Olga Knipper színésznő levelezései alapján írt Örökké fogd a kezem című művét, június 11-én pedig Bernard Slade Jövőre veled ugyanitt című komédiáját. A szereposztásokat és a további előadások időpontját, valamint a jegyvásárlási lehetőségeket később hozzák nyilvánosságra.

Csütörtöktől június 7-ig lehet jelentkezni a járványhelyzetben az egészségügyi dolgozók gyerekeinek távoktatását is felvállaló KórházSuli Alapítvány Másképp kiállítására. A szervezők idén nemcsak a kórházsulisok, önkénteseik, partnereik műveit várják, hanem mindenkiét, aki a felhívást olvasva kedvet kap az alkotásra. A szakmai zsűri által kiválasztott legjobb 50 alkotást előbb virtuális, majd a veszélyhelyzet múltán valóságos tárlaton is bemutatják, és vándorkiállítást is rendeznek belőlük. Műfaji megkötés nincs, a téma is szabadon választható. A beadási határidő június 7., a virtuális kiállításmegnyitó a tanévzáró online ünnepélyhez kötődik – írja a kommüniké.

Az Instagramon döntőzik az Estöri idei mezőnye az Esterházy Magyarország Alapítvány által életre hívott Estöri Kreatív Történelmi Verseny negyedik évadjában. A versenyzők háromfős csapatokba szerveződött tizedikes diákok, akik idén a dualizmuskori hírességek, többek között Blaha Lujza, Baross Gábor és Zsolnay Vilmos Insta-profiljának elkészítésével csaptak össze a győzelemért. Az idei verseny már teljes egészében az online térben zajlott. A zsűri május végén hozza meg döntését és hirdeti ki az idei verseny legjobb csapatait.

A múzeumok nemzetközi napja alkalmából rendhagyó tanítási napot szervez május 18-án a Mozaik Múzeumtúra a felső tagozatos általános iskolások számára. A Demó névre hallgató program virtuális élményekkel szólítja meg az 5-8. osztályos tanulókat, az esemény fő célja az, hogy népszerűsítse a múzeumpedagógia újdonságait. A programban csaknem húsz múzeum vesz részt, többek között a Petőfi Irodalmi Múzeum, a Bajor Gizi Színészmúzeum, a Néprajzi Múzeum és a kecskeméti Katona József Múzeum. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött – említi a közlemény.

A bicskei Nagy Károly Városi Könyvtár teraszkölcsönzést indított, a zárva tartó intézményből az olvasók e-mailben vagy telefonon tudnak könyveket kölcsönözni, amit aztán a dolgozóktól az épület bejáratánál található teraszon átvehetnek. Az irodalomkedvelők pénteken 10-15 óra között mehetnek a kötetekért.

A Fezen az eredeti, nyári időpontban elmarad, a szervezők tájékoztatása szerint szeptemberben Székesfehérváron csak hazai előadókkal megrendezik a Fezen Klasszikot. Szeptember 11. és 13. között három színpadon fellép többek mellett az Omega, a Tankcsapda, a Road, a Vad Fruttik, és a Halott Pénz.

Vass Péter, Szigetvár polgármestere közösségi oldalán jelentette be, hogy idén elmarad a július végére tervezett Szigetvári Ostromnapok Fesztivál. Szintén nem rendezik meg idén a Pécsi Nyári Színházat, amelyet a szervezők a rendezvény hivatalos oldalán jelentettek be.

Negyven napos „Föld körüli” biciklitúrára hívja az ország kerékpározóit a Pécsi Tudományegyetem (PTE). Arra kérik az érdeklődőket, hogy szobabiciklivel, túra-, vagy országúti kerékpárral, esetleg vízi biciklivel tegyenek meg együtt több mint negyvenezer kilométert. A megtett távot egy telefonos kerékpáros applikáció segítségével vagy a szobabicikli kijelzőjét lefényképezve kell igazolni.

