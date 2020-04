Tízből kilencen kipróbálnák az otthonról letehető nyelvvizsgát

A szakember megnyugtatta a felvételizőket: még időben hozzájutnak a pluszpontjaikhoz.

Négy vizsgaközpont kaphat lehetőséget az Oktatási Hivataltól a számítógépes nyelvvizsgáztatásra – értesült a Magyar Nemzet. Az akkreditációs eljárás már zajlik, így napokon belül elkezdődhetnek az otthoni, online számonkérések, amelyekre több tízezer fiatal vár. A csalások kiküszöbölése érdekében a vizsgázókat és környezetüket kamerákon keresztül felügyelnék a dolgozatok megírása közben – írja a Magyar Nemzet.

Várhatóan már május elején megkezdődhetnek az akkreditált online, otthoni nyelvvizsgák. Rozgonyi Zoltántól, az Euroexam International vezetőjétől úgy tudjuk, már most tízezer felett van a koronavírus-járvány miatt elmaradt vizsgákra jelentkezők száma, és további több tízezren várják az online vizsgalehetőséget.

Az év első hat hónapjában a korábbi tapasztalatok szerint 40-42 ezren próbálkoznak a nyelvvizsga megszerzésével,

az érdeklődés a járványhelyzet ellenére idén is hasonló mértékű.

A szakember tájékoztatása szerint az otthoni vizsgalevezetésre az a négy központ adhatott be kérelmet, amelyiknek már volt akkreditált számítógépes vizsgarendszere. Ezek az ITK-Origo, az Euroexam, az iTolc és a TIT-iXam.

– Többségük már a múlt héten benyújtotta az akkreditáció kibővítésére vonatkozó kérelmet, amit nagyon gyors eljárásban, maximum nyolcnapos határidővel hagy jóvá az Oktatási Hivatal. A döntés várhatóan ezen a héten, sőt talán egy-két napon belül meglesz – fogalmazott Rozgonyi Zoltán, aki szerint az otthoni vizsgákat éppen olyan komolyan kell venni, mint a központokban letett tantermi vizsgát.

– Az otthoni, online vizsgáztatás legkritikusabb pontja a biztonság, vagyis hogy miképpen küszöböljük ki a csalást. Ehhez azonban megvannak az eszközök, ilyen például, hogy a vizsgázó laptopjának beépített kameráján keresztül egy felügyelő nézi a vizsgázót munka közben, egy másik, kamerával felszerelt okostelefonnal pedig a környezetet is figyelik – ezt már Németh Sándor, az Euroexam kommunikációs tanácsadója mondta lapunknak, kiemelve: a szóbeli vizsgáknál már régóta nem ismeretlen az online módszer.

– Két hete magam is úgy vizsgáztattam le egy Londonban élő magyar fiatalt, hogy

a szóbelijét a Zoom platformon keresztül bonyolítottuk, videós kapcsolatban.

Az illető ellenőrzött körülmények között ült egy kamera előtt, a vizsgáról készült felvételt pedig a nyelvvizsgaközpont megőrzi, így az szükség esetén később is visszanézhető, ellenőrizhető – magyarázta a szakember, aki szerint az írásbeli feladatsorok internetre költöztetése sem ördöngösség. A típusfeladatok nem változnak, az online térben vizsgázóknak is ugyanarra kell készülniük, mint a hagyományosan vizsgázóknak. Próbavizsgák egyébként már most is elérhetők, lehet gyakorolni.

Nagyon kevesen idegenkednek a számítógéptől

Németh Sándor kitért arra is, hogy az Euroexam igényfelmérést készített az online nyelvvizsgákról. A több mint háromezer fiatal megkérdezésével zajló kutatás szerint tízből kilencen szívesen kipróbálnák az otthonról letehető nyelvvizsgát, és ugyanilyen arányban rendelkeznek is az ehhez szükséges digitális eszközökkel. A megkérdezettek mindössze hat százaléka idegenkedik az online vizsgától: csak 186 nyelvtanuló felelte azt, hogy nem merne belevágni egy számítógépes vizsgába.

Érdekes, hogy a válaszadók kétharmada továbbra is komplex vizsgát tenne, noha a járvány miatt már életbe lépett az a könnyítés, hogy idén az is megkaphatja a teljes vizsgáért járó pluszpontokat, aki csak szóbeli vagy csak írásbeli részvizsgát tesz. A szakember rámutatott arra is, hogy az online számonkéréseket követően egy-két hét alatt megszületik az eredmény, így még bőven időben lesznek a szeptemberben kezdődő felsőoktatási képzések jelentkezői, hogy a felvételi eljárás során beszámíttassák a nyelvtudásért járó pluszpontokat.

Borítóképünk illusztráció