Trump bólintott: a Microsofté lehet a TikTok

Vagy a Microsofté lesz az amerikai fiatalok körében pillanatok alatt hallatlanul népszerűvé lett videómegosztó, vagy betiltja az Egyesült Államok területén.

Nem bánja, sőt, jóvá is hagyja, ha a Microsoft amerikai szoftvergyártó óriásvállalat felvásárolja a TikTok kínai videómegosztót – jelentette ki Donald Trump újságíróknak hétfőn a Fehér Házban, s hozzátette:

ha szeptember 15-ig nem jön létre megállapodás a vásárlásról, akkor a TikTokot betiltja az USA-ban.

Trump fontosnak mondta, hogy a Bytedance nevű kínai cég birtokában lévő TikTok „biztonságos” amerikai vállalat birtokába kerüljön. Hozzáfűzte, hogy

„az üzleti megállapodásnak jövedelmezőnek kell lennie az amerikai pénzügyminisztérium számára is”.

Senki nem számított volna rá, mikor 2018-ban az egyre menőbb Musical.ly-t felvásárolva előállt a TikTok, hogy a tinik (akkor többnyire) zenére tátogó, finoman szólva nem túl bonyolult játéka ennyire felkapott lesz az Egyesült Államokban és világszerte.

Íme, 2020. április legnépszerűbb TikTok videói:

Mint a Piper Sandler alábbi adatai mutatják, a TikTok másfél év alatt az amerikai tizenévesek körében a harmadik legnépszerűbb közösségi platform lett.

Már az Instagram és a Snapchat számait közelíti, s régen lehagyta a Facebookot, Twittert, Redditet.

A Piper Sandler felmérése szerint idén tavasszal az amerikai tinik több mint 60 százaléka használta havonta legalább egyszer a TikTokot, míg a Twittert csak 41, a Facebookot pedig mindössze 36 százalékuk.

Ezek után-alatt hamar kiderült, hogy az amerikai kormányzat álláspontja szerint

a kínai videómegosztó nemzetbiztonsági fenyegetést jelent az Egyesült Államok számára, mert amerikaiak millióinak adataihoz jut hozzá.

Először az amerikai haderőnél tiltották be az alkalmazását.

Trump a múlt pénteken betiltással fenyegette meg a TikTokot, sőt, még azt is kilátásba helyezte, hogy nem hagyja jóvá a kínai vállalat amerikai felvásárlását. Ezt a felvetését azonban több befolyásos republikánus és demokrata párti politikus is, köztük például Lindsey Graham republikánus szenátor és Chuck Schumer, a demokraták szenátusi frakciójának vezetője bírálta, és szorgalmazta, hogy a cég egy amerikai vállalat kezébe kerüljön.

„Amerikai cégnek kell megvásárolnia a TikTokot, így mindenki továbbra is használhatja és az adatok is biztonságban lesznek” – írta Schumer a Twitteren hétfőn. Hozzáfűzte, hogy amennyiben a TikTok továbbra is kínai kézben marad, akkor „meg kell felelnie a Kínai Kommunista Párt törvényeinek, amelyek elrendelhetik az adatszolgáltatást a (kínai) kormány számára”.

Schumer ezzel lényegében ugyanazt az álláspontot fejtette ki, mint Mike Pompeo amerikai külügyminiszter. Pompeo ugyanis vasárnap a Fox televíziónak adott interjújában azt hangsúlyozta: „amerikaiakra vonatkozó adatok biztonságáról van szó”, s az adatok a Kínai Kommunista Párthoz kerülhetnek.

Vasárnap aztán Satya Nadella, a Microsoft szoftvergyártó óriáscég vezérigazgatója megerősítette, hogy a cég tárgyalásokat folytat a TikTok anyavállalatával a vásárlásról. Donald Trump hétfőn újságíróknak megerősítette, hogy „nagyszerű beszélgetést” folytatott az ügyről Nadellával.

