Tudni akarjuk, mit tartogat a jövő? A Facebook új appja megjósolja

Nem mesebeszéd, a közösségi óriásvállalat hivatalos blogoldalán jelentette be az új szolgáltatást.

Meglepő szolgáltatást kínál egy most megjelent Facebook-termék. A Forecast (előrejelzés) nevet kapott alkalmazás a Facebook hivatalos oldala szerint nem kevesebbet ígér, mint hogy „közösségi tömeges forrásokból” kísérli megjósolni a jövőbeli eseményeket.

Magyarul: a Facebook a felhasználóit akarja megkérdezni arról, hogy szerintük valamilyen témából – az egészségügyi kérdésektől a politikáig – mi fog nagy eséllyel bekövetkezni.

Izgalmas, de vajon okos és korrekt ez a vállalkozás?

Már megint belepancsolnak valamibe

Elsőre roppant demokratikusan néz ki: a felhasználók kérdéseket tehetnek fel, amiket a moderátorok alaposan megvizsgálnak, válogatnak és jóváhagynak. (Már itt elbukhat a dolog az utóbbi évek tapasztalata alapján, hiszen elképzelhetetlen dolgok átmentek a kezükön, s ártalmatlanokat letiltottak.)

Következő lépésben a jóváhagyott kérdésekre szavazhatnak a felhasználók, hogy szerintük az adott dolognak milyen kimenetele várható. Olyasmikről van szó, mint hogy újraéled-e a járvány, vagy ki nyeri meg a 2020-as amerikai elnökválasztásokat.

Nem lehet, hogy pont ezt nevezik önbeteljesítő jóslásnak?

Az önbeteljesítő jóslat egy olyan (alkalmasint hamis) állítás, amelynek a megfogalmazása változást idéz elő az érintettek viselkedésben, s így az állítást végül akár valóra is váltja.

Elgondolható, hogy az az oldal, amelyiken a legvadabb összeesküvés-elméletek, hamis gyógymódok és téveszmék terjedtek, majd most milyen terepet kínál ahhoz, hogy tömegesen spekuláljanak a jövő kérdéseiről. Az „előrejelzést” pedig mintegy vírusos módon terjeszthetik majd – ki tudja, milyen kontroll alatt.

Akár szórakoztató is lehetne, de elemzők aggódnak, hogy a dezinformációk előállítói hányféle módszerrel tudnak majd visszaélni ezzel a platformmal. Elegendő visszagondolni, hogy az 5G-s csacsiság a minap milyen tempóban terjedt el a Facebookon.

Amúgy fele sem tréfa, a Forecast Kanadában és az USA-ban már most letölthető iOS-eszközökre, s hamarosan megérkezik az androidos változat is. Addig is, aki akar, térségünkből is belenézhet a Facebook által „előrejelzett-kérdezett” jövőbe az alkalmazás honlapján.

Borítóképünk illusztráció