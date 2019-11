Unjuk a zsarolóvírusokról szóló beszámolókat? Korai lenne

Egy időben a zsarolóvírusok a sajtó naponta visszatérő témái között szerepeltek. A látszat csal: ma ugyanúgy jelen vannak, csak a hírek közt nem szerepelnek annyiszor.

Még mindig nem épült fel teljesen a szeptember elejei zsarolóvírusos támadásból a dán Demant, a világ legnagyobb hallókészülékeket gyártó vállalata a ZDNet szerint. Akkor egy rövid sajtóközleményt adtak ki jelent meg a cég weboldalán, mely arról tájékoztatta az érdeklődőket, hogy a vállalat kénytelen lezárni teljes IT infrastruktúráját egy kritikus incidens következtében.

A cég friss pénzügyi jelentése szerint az incidens összesen 95 millió dolláros kárt okozott.

Hogy pontosan mi történt a hálózatban, azt nem árulták el, csak annyit írtak róla, hogy a céges IT infrastruktúrát kibertámadás érte. Azonban a dán szaksajtó zsarolóvírusos támadásnak nevezte az incidenst – kívülről minden jel erre utalt – írja a G Data.

Kiderült, hogy az érintettek között volt a vállalati ERP rendszer, a lengyelországi termelő és disztribúciós egységek, a mexikói termelő és szolgáltató gyárak, a hallókészülék-alkatrészeket gyártó francia és dán helyszínek, az egész ázsiai és csendes óceáni hálózat.

A kisebb, adatszivárgásos incidensek után egy vállalat általában hamarabb talpra áll, míg

a Demant-nál még mindig nem állt helyre a termelés.

Ez is arra utal, hogy nagy valószínűséggel zsarolóvírus áldozatává váltak. Miközben a vállalat IT csapata azon küszködik, hogy teljesen helyreállítsa az érintett rendszereket, a legnagyobb kárt az okozza és okozta, hogy ezeket nem tudták használni. Fennakadások keletkeztek a termelési ellátó láncban, hosszabb ideig nem tudták fogadni a rendeléseket. A cég által üzemeltetett klinikák is termékhiánnyal küszködtek, így a hallókészülékre váró pácienseket sem tudták kiszolgálni.

A befektetőknek szóló üzenetben a vállalat 80-95 millió dollár közé teszi a keletkezett kárt. Még nagyobb is lehetett volna az összeg, de a kiberbiztosító 14,6 millió dollárt fizetett a vállalatnak. A kár számottevő része a rendelések elmaradásából származik, az IT infrastruktúra visszaállításának költségei csupán 7,3 millió dollárra rúgnak.

A vállalat becslése szerint a kiberincidens okozta problémákat teljes egészében nem számolták fel, így annak hatását még érezni fogják egy ideig – mindez plusz egy ok arra, hogy minden lehető eszközt, például mesterséges intelligenciával felvértezett vírusellenes megoldást is bevessünk a küzdelembe.

