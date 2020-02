Vegytiszta Android, az ám: de hogyan frissítsük?

Korántsem egyszerű a droidos telefonok frissítése.

Mindenki, aki elavult vagy nem frissített operációs rendszerű készüléket használ, saját maga hagyja nyitva a bűnözők előtt az ajtót. Ha gondos felhasználóként azt szeretnénk, hogy mindig a legfrissebb Android fusson telefonunkon, akkor nincs más megoldás, mint a Google gyártotta Pixel modellekből vásárolni egyet.

Ebben az esetben egy kézben van a hardver és a szoftver is, így az operációs rendszer frissítése is megbízhatóan megoldott feladat (lenne), csak éppen

a három legnagyobb magyar mobilszolgáltató kínálatában ezek a telefonok nem találhatók meg.

A különböző zug GSM boltokban, fantázianeveken működő áruházakban viszont a 200 ezer forintot is meghaladja egyes modellek ára: nem csoda, hogy a Pixel nem túl elterjedt nálunk.

Pedig amúgy akarat az lenne

A Google felismerte, hogy az operációs rendszer biztonságára kiemelten figyelnie kell, és a Project Treble keretén belül elkötelezte magát amellett, hogy az átlagos frissítési időt csökkentse.

Ez sikerült is: a Nougat nevet viselő frissítés még átlagosan 192 nap alatt jutott el a készülékekre, az Oreo változat esetében már csak 170 napot kellett várni, a Pie frissítés pedig már 118 nap alatt már ott volt a telefonokon – igaz, hogy ez még mindig több mint három hónap.

Ezek viszont az átlagos idők, a gyártók közül a Samsungnak, Huaweinek és Xiaominak is sikerült megfeleznie a frissítési időt.

Messze nem ilyen egyszerű más gyártóknál

A frissítések azonban nem mindig kerülnek fel a telefonokra, aminek a hátterében megtalálható az a probléma is, hogy nem teljesen megbízható az Android frissítéseket nyilvántartó rendszere. Német biztonsági kutatók hiányzó frissítéseket tártak fel több olyan androidos eszközön is, melyeken ott kellett volna lenniük – írja a G Data.

És mindezért nem is, vagy nem csupán a Google a hibás.

A gyártók eltérő chipeket használnak, és mindegyiknek sajátos sérülékenysége van – nem egyszerű az összest orvosolni. A fejlődés azonban folyamatos, a Google miden új rendszerrel növeli a biztonságot. Az Android One kezdeményezésben pedig a keresőóriás sokkal gyorsabb frissítéseket biztosít.

Ez azért lehetséges, mert az Android One készülékek szabvány és lecsupaszított operációs rendszert kapnak. Hiányoznak a személyre szabható skinek, a különböző szoftverek vagy alkalmazások, melyeket mind-mind frissíteni és tesztelni kellene. Az egyszerűségért cserébe az operációs rendszer frissítése két évig garantált, míg a havi biztonsági frissítések három évig jönnek a készülékre. Az Android One operációs rendszer 2014-es megjelenésekor főleg az olcsóbb telefonokon futott, de annyira népszerű lett a különböző gyártók technológiai munkatársának körében, hogy jelenleg száznál több közép- és magas kategóriájú készüléken is megtalálható.

Egy másik Google kezdeményezés a Treble-n alapuló Mainline. A projekt célja gyorsítani és könnyíteni az Android frissítéseket. Ennek érdekében az alapvető rendszerkomponenseket modulárisan, az appokhoz hasonlóan frissítik. Így egy adott komponens frissítése gyorsabban és az adott gyártótól függetlenül történhet. Ennek segítségével a sérülékenységek 40 százalékáért felelős hibákat egyetlen modulban lehet orvosolni.

