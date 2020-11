Világújdonság okosmegoldásokat kínál egy magyar startup, a Chameleon

A járvány ellenére, a terveket is felülmúlva szárnyal az ingatlanokba rendszerfüggetlen okosmegoldásokat kínáló Chameleon a nemzetközi piacon.

Kiemelkedő hazai és nemzetközi sikereket ért el egy magyar startup, az ingatlanokba világújdonságként rendszerfüggetlen okosmegoldásokat kidolgozó és telepítő Chameleon Smart Home.

A magyar cég több világújdonsága is áttörést hozott, technikai vívmányukkal a használt lakások is okosíthatók, rendszereik révén a világon elsőként jöhettek létre okosotthonokkal kommunikáló „okostársasházak” és ugyancsak úttörőként mesterséges intelligencián alapuló, öntanuló fűtési szabályozóval is megjelentek az okosotthonok piacán.

Robbanásszerű fejlődés előtt áll az okosotthonok, az otthoni „okoseszközök” piaca világszerte, ami Magyarországon is új távlatokat nyit az ingatlanfejlesztőknek, a szolgáltatások körét pedig egy teljesen új szakmával, a smart home-szerelővel bővítheti.

A smart home egy komplex számítógépes rendszer, amely hatékonyan, saját igényeinkre szabva működteti otthonunkat,

annak fűtési és hűtési rendszerét, a világítást, az árnyékolástechnikát, a biztonsági rendszereket, a kerti eszközöket, az audiovizuális eszközöket és számos más technikai eszközt. A cég több világújdonsága áttörést hozott az okos otthonok piacán, mert a terméket nem csak lakásokhoz, hanem nagyobb, komplett okosotthon rendszerekkel integrálhatóan is kínálják, ezzel a világon elsőként jöhettek létre okosotthonokkal kommunikáló „okostársasházak” és „okoslakóparkok”.

A Chameleon Smart Home a világon elsőként a mesterséges intelligencián alapuló, öntanuló fűtési szabályozóval is megjelent a piacon, amihez a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal pályázatán is nyertek el forrást.

A cég egyedisége rendszerfüggetlenségéből fakad: mondhatni a Chameleon a központi idegrendszer, a szinkrontolmács, ami fordít a gyártók rendszerei között és hidat képez az eddig zárt okos otthonok között; kompatibilis és bővíthető más márkák szoftvereivel és hardvereivel.

Nemzetközi piacra léptek A magyar csapat a járványhelyzet ellenére megvetette lábát a kanadai piacon is. A Chameleon egyedüli magyarként kapott lehetőséget arra, hogy részt vegyen egy 4 hónapos kanadai akcelerátor programban a világ első számú egyetemi inkubátorprogramjában a torontói székhelyű The DMZ-ben. A programot követően a külpiaci terjeszkedésben Magyarország Torontói Főkonzulátusa és a HEPA Magyar Export Fejlesztési Ügynöksége nyújt és nyújtott folyamatos segítséget. Ennek köszönhetően olyan nagy nemzetközi ingatlan-beruházókhoz és építőipari cégekhez jutottak el, valamint kezdtek tárgyalásokba, amelyek Kanada és USA szerte építenek lakásokat és irodákat. Az eredmények a járvány ellenére is meghaladták a várakozásokat, a 2019-ben 150 millió forintos árbevételt elérő cég idén kivásárolta egy korábbi befektetőjét, és a COVID ellenére is 200 millió forintos árbevételt tervez. A koronavírus-járvány ugyanakkor a Chameleon számára is új kihívásokat jelentett, az angyaltőke finanszírozás lassult, ezért új finanszírozási tervet dolgoztak ki év végéig. Jövőre az elsődleges cél a nemzetközi terjeszkedés, amire jó alapot adnak az idei eredmények. Az első nemzetközi White Label – márkázatlan termék – partneri megrendelését több százmilliós értékben már megkapták egy francia gyártótól. Malajziában és Szingapúrban is bemutatkozott a cég, innen a COVID kirobbanása előtt árajánlatot is kértek egy újonnan épülő projekthez, a munka a pandémiás helyzet rendeződése után folytatódhat. Angliában most véglegesítik a megállapodás részleteit egy kizárólagos forgalmazó partnerrel, és jövőre szeretnék bővíteni nemzetközi jelenlétüket, ennek keretében elindulnának Délkelet-Ázsiában is egy projekttel.

A Chameleon átadta Európa szerte egyedülálló bemutató lakását is, ahol élőben kipróbálható, milyen egy okosotthon rendszer és mi az automatizált funkciók lényege, hogy hogyan szolgálja a kényelmet, a család biztonságát és esetleg hogyan spórolhatunk vele. A demólakás megtekintése során lehet kalkulálni, hogy milyen költsége van egy okos otthonnak, és építkezés melyik szakaszában érdemes megtervezni vezetékes, vagy vezeték nélküli verzióban.

A rendszert a beruházók a villanyszereléssel együtt tudják egyszerűen telepíteni. A fejlesztők előre bekábelezik a házat, konnektorok, kapcsolók mögé húznak be jelkábeleket, amely stabil és biztonságos alapja lehet a legtöbb itthon kapható smart home rendszernek.