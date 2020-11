Ezt kell tudni az MCS LoL északi régió csoportköreinek következő fordulójáról

Folytatódnak az északi régió csoportkörei a Megyék Csatája League of Legends tornáján.

A billentyűk közé csapnak ismét az északi régió legerősebb LoL csapatai a Megyék Csatájában. A csoportkörök második hétvégéjén négy csapat kapja meg a lehetőséget, hogy megszerezzék első pontjaikat, vagy tovább szaporítsák azokat.

11.14. (szombat) – 18:00-tól Hevesi Gólyák (Hívők) vs. Pesti Arany Oroszlánok (Tudja a bánat)

11.15. (vasárnap) – 18:00-tól Pesti Arany Oroszlánok (Tudja a bánat) vs. Komáromi Ezüst Vitézek (Kapcsold be!)

11.15. (vasárnap) – 20:00-tól Komáromi Ezüst Vitézek (Kapcsold be!) vs. Nógrádi Tollas Vitézek (Nógrádi Esport Reménység Team)

Bemutatkozik a csoportkörökben a Nógrádi Tollas Vitézek csapata, ahol több név ismerős lehet azoknak, akik követik a magyar LoL e-sportot. A Pesti Arany Oroszlánok bravúros 1-1-et játszott a Budapesti Griffekkel, erre a jó formára szükségük lesz a következő két Bo2-ben is. A Hevesi Gólyák és a Komáromi Ezüst Vitézek nehéz feladat előtt állnak, a döntetlennel jó eséllyel már megelégednének.

A tabelláért, menetrendért és más érdekességekért irány a megyekcsataja.hu!