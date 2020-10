Három csapat, amelyet érdemes kipróbálni a FIFA 21-ben

Néhány a legnépszerűbb csapatokból, hogy meghozza a rajongók kedvét a FIFA 21-hez.

A FIFA 21-ben megtalálható legjobb csapatok értékelései csak október elején lesznek nyilvánosak, de ez még nem akadályozhat meg senki, hogy meghatározza melyik együttesekre vár leginkább. Az alábbi csapatok talán jelenleg minden eddiginél több beszédtémát szolgáltatnak a világban, és ezáltal hazánkban is.

Emellett az sem kétséges, hogy egyértelműen a legnépszerűbb klubok közé tartoznak. A Premier League jelenlegi bajnoka, a Liverpool, mely az EA Sportssal is exkluzív szerződést kötött biztosan sok-sok kellemes percet ad majd a játékosoknak. A világ egyik, ha nem a legjobbja Messi, és az őt foglalkoztató gránátvöröskék klub is szintén gyakran szerepel majd a meccsekben, illetve a borítóra elhelyezett Kylian Mbappét sem szabad figyelmen kívül hagyni. Ráadásul Neymarral a soraiban a PSG is a legerősebbek között lesz az új részben ez szinte biztos.

Barcelona

A Lionel Messit, Frenkie de Jongot és Antoine Griezmannt is a soraiban tudó csapat vonzereje magától értetődő, de a Barca a megszokottakhoz képest a szokásosnál is csábítóbb választás lehet. Kezdjük ott, hogy szereztek egy új szélsőt, és ha minden igaz, akkor Francisco Trincao, a Sporting Braga egykori játékosát már most az új Cristiano Ronaldónak tartják. Sokan a következő évtized egyik legmeghatározóbb alakjaként festik le. A még csak húszéves fiatal olyannyira jó egyesek szerint, hogy új együttesében a kivásárlási ára 446,5 millió font lesz. A FIFA 20-ban csak 71-es ratinget kapott, de ez biztosan jóval jobb lesz a mostani epizódban.

Liverpool

A Premier League regnáló bajnokát nagy figyelem övezi az utóbbi években. Néhány esztendő alatt nem csak a szigetország, de egész Európa meghatározó gárdája lett Klopp irányítása alatt. 1990 után nyertek újra bajnoki címet, és a Bajnokok Ligájában is taroltak. Akár karrier módban, akár barátságságos meccsen, akár az Ultimate Team-ben választja valaki őket, nem valószínű, hogy csalódni fog, hiszen olyan játékosok közül válogathat, mint Alisson, Virgil van Dijk. Andy Robertson, Trent Alexander-Arnold, Firminho, Sadio Mane vagy Mo Salah. Bárhogyan is, de nem lesz könnyű azt legyőzni, aki az ő színeikben fut ki a gyepre.

Paris Saint-Germain

Kylian Mbappe a FIFA 21 címlapsztárja, aki elképesztő formában futballozik egy ideje. Ráadásul a párizsi együttesből került ki a tavalyi három legjobbja közül is az egyik Messi (RW, 94) és Cristiano Ronaldo (ST, 93) mellett. Ő nem más, mint a brazil sztárzsugás Neymar. Hosszú idő után még a Bajnokok Ligája fináléjába is bejutott a legutolsó kiírásban, és csak 1:0-ás vereséget szenvedtek a Bayern Münchentől. Az biztos, hogy a következő szezonban is egy nagyon komoly erőt képviselő gárda lesz, ezért a FIFA21-ben is érdemes lesz velük tenni egy próbát.

Ne feledjétek, hogy elindult a Megyék Csatája – Országos E-sport Verseny regisztrációs szakasza. Nevezni a megyekcsataja.hu oldalon tudtok, ahol további részleteket tudhattok meg a versenyről!

A FIFA 21 október 9-én jelenik PC-re, PlayStation 4-re és Xbox One-ra.