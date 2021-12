Ha ajándékot veszünk, a szokottnál is gondosabban érdemes megőrizni a számlát, nyugtát. A karácsonyi vásárokban célszerű feljegyezni a kereskedő adatait, hogy szükség esetén fel tudjuk venni vele a kapcsolatot. Az üzletek által önként vállalt visszavásárlás lehetőségét hasznos lehet akár a blokkra felíratni - javasolta szerdai közleményében az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM).

Ha a karácsonyra kapott ajándék hibás, sérült vagy nem működik, szavatossági, jótállási igényeket érvényesíthetünk. A bolt köteles a terméket javíttatni, vagy ha nem javítható, ugyanolyan termékre kicserélni. Ha egyik sem megy, vissza kell fizetnie a vételárat. Az ingyenes vitarendezési fórumként működő békéltető testületek segíthetnek, ha problémás ügyünkben nem sikerül dűlőre jutni a kereskedővel. Külföldről beszerzett termék esetén az Európai Fogyasztói Központ nyújthat szintén díjmentes támogatást - hívta fel a figyelmet az ITM.

Előfordul, hogy az ajándék minősége kifogástalan, ám szorít a cipő, már megvettük a könyvet, nem passzol a törölközők színe a fürdőszobába. Ha interneten vásároltunk, az indoklás nélküli elállás lehetőségével élhetünk. A webshop az átvételtől számított 14 napon belül a hibátlan árucikket is köteles visszavenni. A fogyasztónak nem kell indokolnia, hogy miért küldi vissza a terméket. Egyre több online kereskedő vállal önkéntesen ennél hosszabb, akár 30 napos elállási időt.

Fontos, hogy az elállási idő alapvetően a termék kipróbálására szolgál, amire a bolti vásárlással szemben az interneten böngészve nincs mód.

Az üzletben vásárolt termékek esetében visszavásárlásra jogszabályi előírás nem kötelezi a kereskedőt. A vevők elégedettsége érdekében azonban

egyre több bolt, áruház biztosít üzletpolitikai okokból levásárlási vagy cserelehetőséget az év utolsó napjaiban, január elején. Célszerű erről előzetesen érdeklődni, tájékoztatást kérni, a vállalást fizetés után akár a blokkra is felíratni.

A nyugtát, számlát a későbbi igények érvényesítése érdekében minden esetben meg kell őrizni - figyelmeztet az ITM.

Keszthelyi Nikoletta, az ITM fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkára elmondta: az év végi időszak a kiskereskedelem mellett a fogyasztóvédelemben is főszezon. Az ünnepi ellenőrzések november végén megkezdődtek, és szilveszterig folytatódnak. Ha karácsonyi vásárban bukkanunk tetszetős ajándékra, jegyezzük meg, vagy okostelefonnal fotózzuk le a kereskedő adatait. A hatósági szakemberek az adventi időszakban is folyamatosan járják az üzleteket, vásárokat. A alkalmi árusítóhelyeken azt is nézik, hogy a vállalkozó neve, elérhetősége jól látható helyen fel van-e tüntetve. Bármilyen gond merülne fel, így biztosan tudjuk majd, hol kell kopogtatnunk a termék javítását, cseréjét, a vételár visszafizetését kérve - idézte az ITM közleménye a helyettes államtitkár szavait.

