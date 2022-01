A tárca közleményében hangsúlyozta: az Agrárminisztérium kiemelt figyelmet fordít a környezeti nevelésre, a szemléletformálásra és a természeti értékek bemutatására minden korosztályban. A tárca számos programjába vonja be az oktatási intézményeket is. Az egyik legnépszerűbb a Zöld Óvoda Hálózat, amelynek jelenleg 1033 intézmény a tagja országszerte. Ez a szám a jövőben tovább bővül, hiszen tavaly a 190 pályázó intézmény között olyanok is voltak, akik először pályáztak Zöld Óvoda címre. A pályázatok elbírálását követően a hálózat 42 óvodával tovább bővült, jelenleg a hazai óvodák 23 százaléka rendelkezik a minősítéssel, ami azt jelenti, hogy

Magyarországon minden negyedik gyermek Zöld Óvodába járhat.

Idén 15 éves a kisgyermekkori környezettudatosság-fejlesztés támogatását célzó Zöld Óvoda pályázat. Fontos, hogy az óvodás korosztály életkorának megfelelő módszerek segítségével, élményeken, tapasztalatokon keresztül ismerkedjen meg a természet- és a környezetvédelem fontosságával. Ennek érdekében a tárca idén képzési programot is indított "Fiúról Apára" elnevezéssel, amelyen először a Zöld Óvodák 20 bázisintézményének pedagógusai vettek részt. A továbbképzés mellett különböző segédanyagokat, könyveket, eszközcsomagot tartalmazó oktatódobozt is biztosít a tárca a résztvevő intézményeknek, amelynek segítségével a pedagógusok játékos formában építhetik be a környezettudatos szemléletet az óvodások gondolkodásába. Szintén a bázisóvodák részére készült egy interaktív bábelőadás Hálás vizek címmel, amely a környezettudatossággal kapcsolatos kérdéseket állította a történet középpontjába játékos formában. Az előadás mintegy félezer kisgyermekhez jutott el, de a nagyközönség is láthatta az idei OMÉK-on.

A közleményben hozzáteszik: tovább bővült idén az Ökoiskolák hálózata is, a környezettudatosságot és a fenntarthatóságra nevelést erősítő programot az oktatásért felelős tárca koordinálja az Agrárminisztérium közreműködésével. Ebben az évben 94 intézmény szerzett először Ökoiskola címet, 81 iskola sikeresen megújította korábban elnyert Ökoiskola címét, míg 55 intézmény érdemelte ki az Örökös Ökoiskola minősítést. Az agrártárca által fenntartott 55 szakképző iskola 87 százaléka rendelkezik Ökoiskola vagy Örökös Ökoiskola címmel.

Versenyek, fotó- és mesepályázatok

2021-ben is nagyon népszerűek voltak az Agrárminisztérium által meghirdetett diákversenyek, pályázatok. A BISEL - Gumicsizmás természetvédelem verseny idei témája Az életet adó víz volt, a megmérettetésre 500 általános- és középiskolás diák (125 csapat) jelentkezett az ország 72 iskolájából. A csapatok a versenynek köszönhetően megismerkedtek a kisvízfolyások állapotával, élővilágukkal, a vízfolyásokat veszélyeztető tényezőkkel. Tavaly második alkalommal bonyolította le a tárca Az év BISEL fotósa országos pályázatot, amelyre ezúttal is kiemelkedően színvonalas fotók érkeztek be. A képeken a vízfolyások makrogerinctelen élőlényeit, gerinces állatait és a környezetükben található növényeket örökítették meg. A legjobb alkotásokat a Magyar Mezőgazdasági Múzeum 2021. november 18-ig állította ki, jelenleg online formában ide kattintva tekinthetők meg a képek.

A közlemény szerint nagy érdeklődés mellett zajlott az Agrárminisztérium beporzókról szóló meseíró pályázata. A Mesék a Zümmögő birodalomból elnevezésű kiírásra több mint 900-an küldtek pályaművet az óvodás kortól egészen a pedagógusokig, a mesék felét az alsó tagozatos diákoktól kapták. A beérkezett pályaművekből 70-et választott ki a zsűri, amelyek egy online mesekönyvben jelennek meg. Az alkotásokból a nagyközönség is kaphatott ízelítőt az idei OMÉK-on.

Borítókép: Nagy István agrárminiszter odút helyez el egy fán a madárodúk átadásán a váci Cházár András Többcélú Közoktatási Intézmény udvarán 2021. február 25-én, fotó: MTI/Mohai Balázs