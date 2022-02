Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy az ősztől tavaszig tartó időszakban csökken a normál táplálkozással bevihető vitamin és nyomelem mennyisége, ezért szükség van a vitaminok és nyomelemek pótlására – olvasható a Mindmegette cikkében.

Mit tehetünk, hogyan biztosítsuk szervezetünk számára a nélkülözhetetlen anyagokat?

Ma már nem állíthatjuk, hogy a hideg időszakban kevesebb friss zöldséghez és gyümölcshöz jutunk hozzá, mint a tavaszi, nyári hónapokban, hiszen a boltokban, piacokon ilyenkor is igen széles a kínálat.

Kevesen tudják azonban, hogy minden zöldség és gyümölcs félérett formában tartalmazza a legtöbb értékes tápanyagot.

Az állás és érés során fokozatosan veszítenek vitamintartalmukból, hiszen a saját működésükhöz felhasználják a tápanyagokat. A nyomelemek azonban nem tűnnek el, de kérdés, hogy a téli időszakban eleve mennyi nyomelem található bennük.

A télen hozzáférhető gyümölcsöket tárolókban tárolják akár hónapokig vagy még termő területekről jönnek. A citrusféléknek például épp ekkor van egyes helyeken a szezonjuk. A kapható zöldségek nagy része viszont ilyenkor már csak üvegházban terem. Az üvegházakban azonban nem tudják biztosítani azt a több ezerféle tápanyagot, amit a növény a szabad termőföldből megkap.

Nem csak a tápanyagok, de a talaj baktériumai is fontosak, amelyek a növények számára felvehetővé teszik a tápanyagokat.

Ezek alapján tényleg nem kérdés, hogy érdemes-e étrend-kiegészítésben gondolkodni. A friss növények viszont aktív enzimeket is tartalmaznak, amelyeket nem tudunk kiegészítőkkel pótolni. Így bármilyen tablettát vagy kapszulát szedünk, fogyasszunk mellette napi rendszerességgel friss zöldséget, gyümölcsöt is!

Mire van szükségünk?

A sokféle nyomelemet és vitamint tartalmazó készítményekkel nem lőhetünk mellé. Multivitaminként nem a hatalmas dózist kell hajszolni, mivel arra csak bizonyos esetekben és átmeneti jelleggel lehet szükség. Sokkal fontosabb a minél teljesebb összetevőlista. Mindazonáltal érdemes szárított, porformájú, minél többféle zöldséget tartalmazó porkeverékeket is bevetni, mivel ezek sokféle olyan összetevőt, például növényi színanyagokat, enzimeket, elővitaminokat és vitaminkofaktorokat tartalmaznak, amiket nem lehet egy multivitamin-tablettába sűríteni. Ráadásul mindet nem is ismerjük vagy nem tudjuk kivonni.

A D-vitamin hiánya a téli depresszió egyik fő oka

A D-vitamin nem csak a csontoknak, de az idegrendszernek, a keringési rendszernek is fontos, és rákmegelőző hatással is rendelkezik. Hiánya a téli depresszió egyik fő oka. Sajnos a mi szélességi körünkön télen a napsütés nem segít biztosítani a megfelelő mennyiséget. A D-vitamin ugyanis a napsütés hatására termelődik és aktiválódik a testünkben. Napi 2000 NE pótlása télen indokolt. Legjobb, ha a szervezetünk D-vitamin szintjét egy egyszerű vérvizsgálattal megméretjük, és utána az orvos által javasolt mennyiséget fogyasztjuk.

A-vitamin-hiány miatt szürkületi vakság alakulhat ki

Az A-vitamin-bevitel szintén visszaesik télen, pedig a látás mellett a bőr és a nyálkahártya épsége szempontjából is fontos. Télen hamarabb sötétedik, így az A-vitamin-hiány következtében kialakuló szürkületi vakság komoly probléma. Bőrünk különösen ki van téve a hidegnek és a szélnek, ez ellen is védőhatással bír. A nyálkahártya immunvédelmében is szerepet játszik, így a téli cseppfertőzéssel terjedő betegségek elleni megelőzésben fontos szerepe van. Napi 10 000 NE, 3000 mikrogramm A-vitamin bevitele javasolt. Ettől függetlenül terhesség alatt tartsuk 7500 NE alatt a napi bevitelt!

Lehet, hogy a kevés C-vitamin miatt nincs energiánk

A C-vitamin felelős a test kötőszöveteinek épségéért a bőrtől az erek falán át a májig, bárhol a szervezetben. Hiányában vérzések, keringési zavarok, energiahiány jelentkezik. Ezen túl fontos méregtelenítő funkciói is vannak és nélkülözhetetlen a védekező fehérvérsejtek optimális működéséhez.

Hiánya nem csak hajlamosít a fertőző betegségekre, de azok lefolyását is elnyújtja, a szövődmények kialakulásának esélyét növeli.

A vírusos betegségek lefolyása egyértelműen felgyorsul megfelelő C-vitamin-bevitel esetén. A napi 1000 mg C-vitamin bevitel a téli hónapokban a minimum. Érdemes kivi, narancs vagy mandarin mellett bevenni, hogy az azokban lévő bioflavonoidok segítsék a hasznosulását.

Az edzést és a tanulást is segíti a B-vitamin

A B-vitamin-csoport minden tagja fontos. Intenzív testedzést végzőknek a B1-, a B2-, a B3-, a B6-vitamin és a folsav kiemelt jelentőségű. Vizsgaidőszakban egy alap multivitamin-mennyiséget érdemes 100 mg B1-vitaminnal kiegészíteni, illetve minimum 500 mg EPA- és DHA-tartalmú halolajat is szedni mellette.

