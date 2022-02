Nem csak a testre figyelnek 38 perce

Amikor az orvos süti a tortát: így gyógyítanak a Bethesdában

Évente akár 130 ezer gyermeket is gyógyítanak a református Bethesda Gyermekkórházban, ahol nemcsak a testi, hanem a lelki egészségről is gondoskodnak. Lelkigondozó foglalkozik a nem ritkán hetekre ágyhoz kötött fiatalokkal, és az sem példa nélküli, hogy az orvos a munkából hazaérve tortát süt a születésnapos páciensének. Emberként állnak hozzájuk – fogalmaz egy édesanya, aki most kamerák előtt meséli el, hogyan élték meg a kórházban töltött heteket.

Súlyos betegsége miatt hosszú heteket töltött a református Bethesda Kórházban Máté – még a születésnapját is lábadozással töltötte. Hogy mégse maradjon el az ünneplés, mielőtt hazaengedték, az orvosa éjjel tortát sütött neki – erről is mesélt a református egyház felkérésére édesanyja, Banda-Gyalogos Zita. Zita az intenzív osztályon is a kisfia mellett lehetett napközben, de mivel a fővárostól messze laknak, csaknem megoldhatatlan lett volna az ingázása. A Bethesda Kórház Alapítványa a hosszan bentfekvő gyermekek szüleinek elhelyezésére tartja fenn az Anyák Házát, ahol aludni, tisztálkodni, mosni is tudnak az édesanyák. Közben – hogy gyorsabban teljenek a hetek – a kórház lelkigondozói, foglalkoztatói is rendszeresen látogatták Mátét: fociról beszélgettek és kártyáztak, és az anya bátorítására is naponta szántak időt. Apró dolgoknak tűnnek ezek, mégis hatalmasok – mondja Zita a videóban. Borítókép: Máté és édesanyja, Banda-Gyalogos Zita (YouTube)

