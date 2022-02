Az Országos Meteorológiai Szolgálat a hétfői veszélyjelzésében, a meteorológiai tél utolsó napján beszámolt arról, hogy nagyobb mennyiségű, 5 centiméternyinél több megmaradó hómennyiség sehol sem várható.

Estig a Dunántúlon többfelé lehet időszakos gyenge havazás, hózápor, illetve napközben a Dunától keletre szórványosan előfordulhat kisebb zápor, hózápor is. Délután a déli megyékben kis eséllyel megdörrenhet az ég.

Az esti órákban viszont északkelet felől csökken a felhőzet és a csapadékhajlam.

Kedden, a meteorológiai tavasz első napján alapvetően derült idő várható, csak a keleti tájak fölé sodródhatnak délután felhők. Sokfelé élénk, helyenként erős lehet a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 7 és mínusz 2 fok között alakul, de az északi völgyekben mínusz 12 fok is lehet. A csúcsértékek plusz 4 és 9 fok között alakulnak. Szerda hajnalban néhol ismét várható hózápor, csütörtökön keleten fordulhat elő vegyes halmazállapotú csapadék, de a hét további részében nem várható jelentős csapadék. Emellett a hideg is marad, hajnalban néhol komoly mínuszokra is számítani kell.

Borítóképünk illusztráció (Shutterstock)