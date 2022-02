Az egyik leghíresebb ókori görög szobor kivételesen értékes római másolatát kérik vissza olasz ügyészek egy amerikai múzeumtól, mivel az antik műalkotást illegálisan vitték ki az országból évtizedekkel ezelőtt.

A nagy görög szobrász, Polükleitosz Dorüphorosz (Dárdavivő) című művének illegális ásatásból származó római kori márványmásolatát az 1970-es évek közepén csempészték ki Olaszországból, egy ideig a müncheni Glyptothek múzeumban volt kiállítva „Stabiae-i Dorüphorosz” néven, több mint harminc éve pedig a Minneapolis Institute of Arts (MIA) múzeumban látható.

A dél-olaszországi Torre Annunziata ügyészsége azután kérelmezte hivatalosan is a „kivételes történelmi és művészeti értékű” szobor visszaszolgáltatását az Egyesült Államoktól, hogy az olasz hatóságoknak sikerült pontosan feltérképezniük a külföldre csempészett műalkotás útját, és bizonyítaniuk, hogy a MIA-ban kiállított szobor azonos a Stabiae ókori romvárosban a 70-es években illegálisan kiásott művel. Pompejihez és Herculaneumhoz hasonlóan a Vezúv 79-es kitörése Stabiae (a mai Castellamare di Stabia) jelentős részét is vastag hamuval borította be.

A stabiai dárdavivő i.e. 120 és 50 között készült pentelikoni márványból a klasszikus kori görög eredeti alapján. A várakozó dárdavivőt nagy anatómiai pontossággal ábrázoló mű, Polükleitosz i.e. 440 között készült bronzszobra nem maradt fenn, de több, márványból faragott római kori másolat létezik róla.

Az olasz hatóságok szerint a felbecsülhetetlen értékű szobrot négy darabban találták meg, az illegális ásatók 100 millió líráért adták el a kétes hírű svájci műgyűjtőnek, a 2003-ban elhunyt bázeli Elie Borowskinak, aki 1975 végén vagy 1976 elején csempészte ki Olaszországból, majd eladta a müncheni Glyptotheknek, ahol az 1980-as évek közepéig volt kiállítva. Miután a nyomára bukkantak, a nápolyi ügyészség 1984-ben kérte a lefoglalását, de egy évvel később egy bajorországi bíróság elutasította a kérelmet, a szobor pedig eltűnt. Végül Minnesota amerikai állam fővárosának művészeti múzeumában (MIA) bukkant fel, amely 2,5 millió dollárért vásárolta meg 1984-ben, ugyancsak Borowskitól.

A Torre Annunziata-i ügyészség hétfői közleménye szerint sikerült kétséget kizáróan bizonyítani – részben a Pompeji Régészeti Park szakértőinek segítségével –, hogy a minneapolisi múzeum látható Dárdavivő azonos a Castellamara di Stabiából 1976-ban ellopott szoborral. Az azonosságot bizonyítja, hogy az amerikai múzeumban lévő példánynak is sérült az egyik karja, hiányzik jobb kezének egyik ujja és a jobb lába.

Castellamara di Stabia polgármestere, Gaetano Cimmino a városi régészeti múzeumban szeretné kiállítani a városából csaknem fél évszázada ellopott műkincset.

Borítóképünk illusztráció. Forrás: Shutterstock