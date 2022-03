Lakberendezés 2 órája

Így válasszon falfestéket északi fekvésű vagy sötét szobába!

Az északi fekvésű, sötét szobákba igen nehéz kiválasztani a megfelelő falfestéket. Kezdőknek az egész folyamat meglehetősen komplexnek, sőt akár ijesztőnek is tűnhet, hiszen nem csak a hozzánk leginkább illő színt kell megtalálni, de dönteni kell arról is, hogy annak világos vagy sötét változatát használjuk és hogy mennyire passzol a már meglévő bútorokhoz, kiegészítőkhöz. Ebben segítünk most.

Mit jelent, ha északról kapja a fényt a szoba? A természetes fény ez esetben nem közvetlenül, egyenesen „ömlik” a szobába, így általában ezek az északi fekvésű szobák sötétebbek, mint a keleti vagy nyugatiak. Ugyanakkor a szoba világossága ugyanúgy változik a nap folyamán, mint a többi helyiségben. Az északi szobákban többnyire hűvösebb árnyalatú a fény, sosem igazán meleg, így bármilyen színt választunk, egy kicsit kékesnek hat - ismerteti a Lakáskultúra. A hűvös fény kompenzálása A legjobb eredményt mesterséges fénnyel kompenzálva érhetjük el. Vagyis telepítsünk meleg fényforrásokat a szobába, 2800 Kelvin körüli fényerősséggel. Ne spóroljunk a lámpatestekkel, így sárgás, azaz meleg hatású ragyogást varázsolhatunk a helyiségbe. A meleg színű fal Ha kifejezetten meleg árnyalatú falfestéket választunk, kevésbé dominál a kékes fény. Ezekben a szobákban jobban mutatnak a sárgás, terrakotta színek, mint például a menta vagy a világosabb hideg árnyalatok. Ha bézs, vagy krémszínű falakat választunk, akkor ezen színek meleg árnyalataival fessük a falat. A fehér falak A fehér is jó választás, de ne feledjük, hogy ez a szín különféle megvilágításban más és más arcát mutatja. Egy egyszerű fehér fal az északi szobában könnyen tűnhet világos szürkének, kicsit zöldesek, illetve tojáshéj színűnek. A fenti tanács itt is érvényes: meleg fehéret válasszunk ezekbe a helyiségekbe. Aki igazán bevállalós… Ha nem lehet legyőzni az „ellenséget” – vagyis ez esetben az északi szobák hűvös árnyalatú fényét –, akkor együtt is működhetünk vele. Válasszunk kék, zöld, vagy akár lila falfestéket. Ez nem mindenkinek tetszik, hiszen hűvös hatást kelt, de aki nem idegenkedik tőle, északi szobában is kipróbálhatja. Az északi szobák előnye Ezekben a szobákban nem változnak drasztikusan a fényviszonyok a nap folyamán, ellentétben a déli, vagy nyugati fekvésű szobákban, így, ha sikerül kiválasztani a megfelelő színeket, biztosak lehetünk benne, hogy egész nap komfortosan érezzük magunkat az északi fekvésű szobánkban. Borítókép: illusztráció

