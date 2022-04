Árverésen értékesítik a Paul McCartney egy eddig ismeretlen demófelvételét tartalmazó kazettát. Az Attention című dalt Ringo Starr lemezére írta.

Az Omega Auctions 10 ezer fontra (mintegy 4,5 millió forintra) számít áprilisi árverésén a demófelvételből - írta szerdán a www.theguardian.com.

Paul McCartney a számot Ringo Starr 1981-as lemezére, a Stop and Smell the Roses-ra szánta. A demót tartalmazó kazettát akkor Howie Casey szaxofonos, McCartney régi jó barátja (a hatvanas évek elején a Beatles és Casey zenekara, a Seniors együtt játszott Hamburgban) juttatta el Ringóhoz, ám később az nála maradt és most eladja. Az Attention végső változata felkerült Ringo lemezére, a felvételen Casey felesége, Sheila, valamint Linda McCartney is vokálozott.

A zenei relikviák árverésével foglalkozó Omega Auctions két évvel ezelőtt még nagyobb összegért, 20 ezer fontért értékesített egy későbbi demót, amelyet McCartney és Starr egy végül fel nem vett dalhoz, az Angel in Disguise-hoz készített közösen. Az aukciósház tavaly novemberben 160 ezer fontért (72,5 millió forintért) adta el azt a három hálószobás liverpooli házat, ahol egy másik ex-Beatle, George Harrison gyermekkorát töltötte és az együttes jó néhány próbájának helyszíne volt.

Sir Paul McCartney júniusban lesz 80 éves, még áprilisban amerikai turnéra indul, majd nyáron ő lesz a fő fellépő a Glastonbury fesztiválon.